Naci Görür bir kez daha uyardı ve iki fayı gösterdi!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremle ilgili bir paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür'den yine uyarı geldi. Haritada iki bölgeyi işaret eden Görür, "Yerel yönetimler Adana Havzasına doğru alanlarda ‘deprem dirençli yerleşim alanları’ oluşturma çalışmalarını ihmal etmemeli." ifadesini kullandı.