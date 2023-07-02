Naci Görür bir kez daha uyardı ve iki fayı gösterdi!

Kahramanmaraş Göksun’da bu sabah meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme bulunan Prof. Dr. Naci Görür, “Burası Çardak Fayı ile Göksun Fayının kesişme bölgesi. Küçük depremlerin yoğunlaştığı yer” ifadelerini kullandı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Karaahmet köyünde bugün saat 04.00’da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Görür, söz konusu depremin Çardak Fayı ile Göksun Fayı’nın kesişme noktasında gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Karahmet-Göksun’da 4,0 deprem oldu. Burası Çardak Fayı ile Göksun Fayının kesişme bölgesi. Küçük depremlerin yoğunlaştığı yer. Yerel yönetimler Adana Havzasına doğru alanlarda ‘deprem dirençli yerleşim alanları’ oluşturma çalışmalarını ihmal etmemeli. Sevgiyle.”