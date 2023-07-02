Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den Dayanışma Obası’nda Bayram Ziyareti
Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den...
Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
ASKSL’de Mezuniyet ve Ödül Töreni
ASKSL’de Mezuniyet ve Ödül Töreni
Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!
Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!

Naci Görür bir kez daha uyardı ve iki fayı gösterdi!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremle ilgili bir paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür'den yine uyarı geldi. Haritada iki bölgeyi işaret eden Görür, "Yerel yönetimler Adana Havzasına doğru alanlarda ‘deprem dirençli yerleşim alanları’ oluşturma çalışmalarını ihmal etmemeli." ifadesini kullandı.

Naci Görür bir kez daha uyardı ve iki fayı gösterdi!

Naci Görür bir kez daha uyardı ve iki fayı gösterdi!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremle ilgili bir paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür'den yine uyarı geldi. Haritada iki bölgeyi işaret eden Görür, "Yerel yönetimler Adana Havzasına doğru alanlarda ‘deprem dirençli yerleşim alanları’ oluşturma çalışmalarını ihmal etmemeli." ifadesini kullandı.

02 Temmuz 2023 Pazar 10:52

Kahramanmaraş Göksun’da bu sabah meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme bulunan Prof. Dr. Naci Görür, “Burası Çardak Fayı ile Göksun Fayının kesişme bölgesi. Küçük depremlerin yoğunlaştığı yer” ifadelerini kullandı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Karaahmet köyünde bugün saat 04.00’da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görür, söz konusu depremin Çardak Fayı ile Göksun Fayı’nın kesişme noktasında gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Karahmet-Göksun’da 4,0 deprem oldu. Burası Çardak Fayı ile Göksun Fayının kesişme bölgesi. Küçük depremlerin yoğunlaştığı yer. Yerel yönetimler Adana Havzasına doğru alanlarda ‘deprem dirençli yerleşim alanları’ oluşturma çalışmalarını ihmal etmemeli. Sevgiyle.”

Son Güncelleme: 02.07.2023 18:57
Anahtar Kelimeler:
Naci Görür Bir Kez Daha Uyardı Ve Iki Fayı Gösterdi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem bölgesinde valiler değişti!
Deprem bölgesinde valiler değişti!
Meral Akşener, 6'lı Masa'yı İkinci Kez Devirdi
Meral Akşener, 6'lı Masa'yı İkinci Kez Devirdi
Yeni kabine'de bakan yardımcıları belli oldu!
Yeni kabine'de bakan yardımcıları belli oldu!
Twitter'a rakip geliyor!
Twitter'a rakip geliyor!
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Alan Çok Sayıda İle Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Alan Çok Sayıda İle Sarı Kodlu Uyarı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber