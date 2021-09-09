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Nafaka mağdurlarını sevindirecek haber!

Nafaka mağdurları mahkemenin verdiği bu karara çok sevinecek. İstanbul'da 31 yaşındali S.U. 5 aylık kocası 35 yaşındaki C.U.'ya boşanma davası açtı. Dava esnasında taraflar uzlaştı ve mahkeme koca C.U.'nın 2 yıl süreyle S.U.'ya ayda bin lira yoksulluk nafaka ödemesine ve 2 yıl geçmesinin ardından süreli nafakanın sona ermesine karar verdi.

Nafaka mağdurlarını sevindirecek haber!

Nafaka mağdurlarını sevindirecek haber!

Nafaka mağdurları mahkemenin verdiği bu karara çok sevinecek. İstanbul'da 31 yaşındali S.U. 5 aylık kocası 35 yaşındaki C.U.'ya boşanma davası açtı. Dava esnasında taraflar uzlaştı ve mahkeme koca C.U.'nın 2 yıl süreyle S.U.'ya ayda bin lira yoksulluk nafaka ödemesine ve 2 yıl geçmesinin ardından süreli nafakanın sona ermesine karar verdi.

09 Eylül 2021 Perşembe 14:10
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 Kararı değerlendiren Avukat Büşra Kanpalta Köklü, Türkiye'de bazı insanların sadece nafaka almak için kayıtsız olarak çalıştığını, artık bu olayın gelir kapısı haline geldiğini belirterek "Bu sebeple sayın mahkemenin verdiği karar çok değerli ve yerinde bir karar oldu" dedi.

Anadolu 15. Aile Mahkemesi'nce yazılan gerekçeli kararda S. U.'nun, 5 aylık kocası C. U.'ya 24 Ağustos 2020 tarihinde boşanma davası açtığı, buna karşılık C.U.'nun da eşi S.U.'ya 2 Ekim 2020'de karşı dava açtığı belirtildi.

Çekişmeli davada söz alan karşı davacı C.U.'nun avukatı Büşra Kanpalta Köklü, anlaşmalı boşanma teklif ettiklerini belirterek "Yargılama gideri ve ücreti vekalet talebimiz yoktur. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle aylık bin lira tedbir/yoksulluk nafakası ödemeyi kabul ediyoruz. Başkaca bir maddi talebimiz yoktur, paylaşacak bir malımız yok. Sadece boşanmamıza karar verilsin. Karşılıklı olarak savcılık ve mahkeme olmak üzere tüm şikayetlerimizden vazgeçiyoruz" dedi.

Davacı S.U.'nun avukatı da söz konusu evliliğin devamının mümkün olmadığını belirterek karşı davacının teklifini kabul ettiklerini söyledi.

"EVLİLİK YÜKÜMLÜKLERİNİ İHLAL ETTİLER"
Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, tarafların müşterek çocuklarının olmadığını, fikren ve ruhen anlaşamadıkları için çok kısa bir süre bir arada yaşadıktan sonra ayrı yaşamaya başladıklarını, tarafların "Evlilik birliğinin mutluluğunu el birliyle sağlama" ve "Birlikte yaşama" yükümlüklerini ihlal ettiklerini belirtti. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve ortak hayatın çekilmez hal aldığına kanaat getiren mahkeme, eşlerin eşit kusurlu olduğunu değerlendirerek tarafların boşanmalarına karar verdi. 2 YIL SONRA NAFAKA ÖDEMESİ SONA ERECEK
Mahkeme ayrıca karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşı davacı C.U.'nun aylık bin lira yoksulluk nafakası olarak 2 yıl süreyle S.U.'ya vermesine hükmetti. Mahkeme 2 yıl sonunda yoksulluk nafakasının sona ermesine de karar verdi.

Son Güncelleme: 09.09.2021 17:55
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Nafaka Mağdurlarını Sevindirecek Haber!
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