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Narin Güran’ın cenaze töreni başladı!

Narin Güran'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve Batıkarakoç Köyü'ndeki camiye getirilerek cenaze törenine başlandı...

Narin Güran’ın cenaze töreni başladı!

Narin Güran’ın cenaze töreni başladı!

Narin Güran'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve Batıkarakoç Köyü'ndeki camiye getirilerek cenaze törenine başlandı...

09 Eylül 2024 Pazartesi 11:53

Diyarbakır’da 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve Batıkarakoç Köyü’ndeki camiye getirildi. Küçük Narin’in cenaze töreni sırasında Jandarma güvenlik önlemleri aldı.

Detaylı inceleme yapıldı

Narin Güran, 21 Ağustos’tan bu yana kayıptı. Küçük kızın bedeni, köyünün yakınlarındaki bir dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin’in cansız bedeni, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürülerek otopsi işlemlerine başlandı. Otopsi sürecinde, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için detaylı incelemeler yapıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otopsi işleminin tamamlandığını ve kesin ölüm raporunun alınan örneklerin incelenmesinin ardından düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca, Narin’e ait DNA’nın tespit edildiği bir otomobilin de incelemeler için yeniden Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü bildirildi.

Olayın ardından, Narin’in annesi, babası ve kardeşi de dahil olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. Cenaze töreni sırasında Jandarma, güvenlik önlemlerini artırdı.

Tabutun başına duvak konuldu

Küçük Narin’in cenaze töreni, Batıkarakoç Köyü’ndeki camide gerçekleştirildi. Cenaze namazı, beş imam tarafından kıldırıldı ve törene katılanlar, Narin’i son yolculuğuna uğurladı. Tabutun başına duvak konuldu.

Narin’in cenazesinin hangi köyde defnedileceği konusunda çeşitli iddialar gündeme geldi. İlk başta cenazenin Batıkarakoç köyünde defnedileceği yönünde haberler yayıldı. Ancak SÖZCÜ TV muhabiri Özgür Cebe’nin bildirdiğine göre, cenazenin Tavşantepe köyündeki aile mezarlığında defnedileceği kesinleşti.

Narin Güran’ın kaybı, tüm Türkiye’de büyük bir üzüntü yarattı ve olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

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Narin Güran’ın Cenaze Töreni Başladı!
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