Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, W20'de Türkiye'yi temsil edecek!

Kahramanmaraş, son yıllarda sanayi ve ticaret alanındaki büyümesiyle dikkat çekerken, Nazlı Ceylan Balduk Kurtul gibi iş dünyasının güçlü isimleri, kentin bu alandaki yükselişini uluslararası platformlarda temsil etmeye devam ediyor.

Kurtul, Nazar Tekstil’in yönetiminde elde ettiği tecrübelerle, kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirme yolunda önemli adımlar atıyor.

Kurtul, ülkemizin güçlü sivil toplum kuruluşlarından Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)adına katılacak. Bu zirveye Türkiye’den TİKAD, KAGİDER ve KADEM gibi önemli STK’lardan toplam 9 kişi katılacak.

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, "Ülkemi ve mensubu olmaktan gurur duyduğum TİKAD’ı temsil etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum, uluslararası platformda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.

W20’nin Ekonomi ve Kadın Odaklı Çalışmaları

2015 yılında Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı sırasında kurulan W20, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini hedefleyen bir girişim gurubu olarak biliniyor.

Bu yılki zirvede, "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" teması altında, sosyal içerme, yoksullukla mücadele, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular ön planda olacak. Brezilya’nın G20 başkanlığı, bu önceliklerle W20’nin çalışmalarını destekleyecek.

Zirvede, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmeleri adına 5 ana tema üzerinde durulacak.

Hem kadınların iş gücündeki rolünü artırmayı hem de küresel kalkınmayı hızlandırmayı amaçlayan bu temalar şöyle sıralandı; Bakım Ekonomisi, Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele, İklim Adaleti, Girişimcilik, Sermaye, Finansman ve Pazar Erişimi ile STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik)

W20 zirvesinin Türkiye ve kadın girişimciliği için büyük fırsatlar sunması beklenirken, Nazlı Ceylan BaldukKurtul’un katılımı Kahramanmaraş ve Türkiye için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.