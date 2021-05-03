Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Trafik Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Trafik Haftası Mesajı
İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı
İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı
Kur’an Bize Yol Gösterir
Kur’an Bize Yol Gösterir
Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı
Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı
İftar Vakti Afşin’deydi
İftar Vakti Afşin’deydi

Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayının zam şampiyonu domates oldu.

Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu

Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayının zam şampiyonu domates oldu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:34
banner459

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 24,91 ile domateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,71 ile patlıcan oldu. Yaz aylarında 1 liradan satılan domatesin kilosu bu artışla birlikte yüzde 100 zamlanmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay domatesteki fiyat artışını yüzde 15,76 ile çocuk gömleği, yüzde 14,95 ile kadın elbisesi izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,56 ile erkek gömleği, yüzde 13,87 ile ampul, yüzde 13,72 ile kadın ayakkabısı yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,71 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 7,66 ile salatalık, yüzde 4,95 ile genç odası takımı, yüzde 4,7 ile çarliston biber, yüzde 4,62 ile yemek odası takımı, yüzde 4,51 ile yatak odası takımı takip etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli maaş ve ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı
Emekli maaş ve ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı
"Adana AB'nin çöplüğü haline geldi"
"Adana AB'nin çöplüğü haline geldi"
Kahramanmaraş'ta polise çay ikramı
Kahramanmaraş'ta polise çay ikramı
Kahramanmaraş’ta Orman Personeli, 1 Mayıs’ta Görev Başında
Kahramanmaraş’ta Orman Personeli, 1 Mayıs’ta Görev Başında
İşte Türklerin soy ağacı gerçeği! Hangi il hangi boydan geliyor?
İşte Türklerin soy ağacı gerçeği! Hangi il hangi boydan geliyor?

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber