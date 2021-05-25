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Normalleşme için 2 önemli tarih! Koronavirüsle mücadelede yeni sistem: Sinema, konser, tiyatro...

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı 17 günlük tam kapanmayı başarılı bir şekilde bitirip kademeli normalleşmeye geçti. Son verilere göre koronavirüste 6 ayın en düşük rakamları görüldü.

Normalleşme için 2 önemli tarih! Koronavirüsle mücadelede yeni sistem: Sinema, konser, tiyatro...

Normalleşme için 2 önemli tarih! Koronavirüsle mücadelede yeni sistem: Sinema, konser, tiyatro...

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı 17 günlük tam kapanmayı başarılı bir şekilde bitirip kademeli normalleşmeye geçti. Son verilere göre koronavirüste 6 ayın en düşük rakamları görüldü.

25 Mayıs 2021 Salı 09:15
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Tam açılmaya ne zaman geçilecek? Sinema, konser ve tiyatrolar ne zaman açılacak? sorularının yanıtları aranırken hükümet tarafından yeni bir sistem gündemde. Söz konusu yeni sistemde aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık var. İşte detaylar…

Türkiye'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı.

Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.

AŞILAMA KAMPANYASI: Türkiye, önümüzdeki aylarda enerjisini salgınla mücadelede bağışıklığı artırıp sonbahara rahat girilmesine harcayacak. Bunun için maske, mesafe ve tüm denetimler sıkı bir şekilde devam ederken önümüzdeki haftayla birlikte aşılama konusunda tam bir seferberlik başlatılacak.

Uğur Şahin'in verdiği söze paralel olarak yarından itibaren 14.5 milyon doz BioNTech aşısının (tamamı önümüzdeki ayın ilk iki haftasında gelmiş olacak) sevkiyatı başlayacak.

GÜNDE 1 MİLYON, AYDA 30 MİLYON: Sağlık Bakanlığı günde en az 1 milyon doz aşının yapılabilmesi için gerekli hazırlıklara başladı. Bin 500 devlet ve özel hastanenin yanısıra aile sağlık merkezleri de devreye sokulacak.

Hedef ise "Bir günde 1 milyon bir ayda 30 milyon" olacak. BioNTech aşısının saklama koşullarındaki olumlu gelişmeler bunu mümkün kılacak.

BAĞIŞIKLIK BÖYLE SAĞLANACAK: Şu ana kadar 28 milyon doz (11 milyon kişi iki doz oldu) aşı yapıldı. Bu da nüfusun yüzde 14, yetişkin nüfusun ise yüzde 20'lik bölümünün aşılandığı anlamına geliyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, nüfusun 5 milyon 200 bine yakını hastalığı geçirmiş durumda. Bu da dikkate alınırsa nüfusun 18 milyona yakın bölümü bağışıklık kazanmış görünüyor.

Haziran'da gelecek 30 milyon doz BioNTech aşısının hepsi yapılacak.

Böylece hastalanan ve aşılanan sayısı 50 milyonu bulacak. Aşılama temmuz ve ağustos aylarında da sürecek ve toplumsal bağışıklık kazanılacak.

YAZ ORTASINDA RAHATLAMA, SONBAHARDA FERAHLAMA: BioNTech'in birinci dozunun vurulmasından iki hafta sonra bile yüzde 70-80'lik bir koruma oluştuğu için 30 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldığında toplum bağışıklığı yüzde 55-56'ya ulaşacak.

İsrail ve İngiltere örnekleri dikkate alındığında Türkiye'de de bu kapsamda yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ise ferahlama olacak.

AŞIYA POZİTİF AYRIMCILIK
Türkiye'nin rahatlaması için toplumsal bağışıklık aşılama oranının yüzde 70'i bulması gerekiyor. 65 yaş üstünde bu oran yüzde 85'e ulaştı. Ancak araştırmalar yaş grupları düştükçe aşıya ilginin de azaldığını gösteriyor.

Yapılacak kampanyalar ile gençlerin aşıya olan ilgisinin artması sağlanacak. Bunun için 65 yaş üstüne yapıldığı gibi aşıya teşvik için bazı "pozitif ayrımcılıklar" gündeme gelecek.

Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, maske zorunluluğu da esnetilebilecek.

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