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Okul Çantalarında Ağır Metal Riski

Çocuklara sağlıklı ürünler ulaştırılması amacıyla kırtasiyelerden alınan ürün örnekleri laboratuvarlarda titiz kimyasal ve fiziksel testlerden geçiriliyor. Testlerden geçemeyen malzemeler piyasadan toplatılacak.

Okul Çantalarında Ağır Metal Riski

Okul Çantalarında Ağır Metal Riski

Çocuklara sağlıklı ürünler ulaştırılması amacıyla kırtasiyelerden alınan ürün örnekleri laboratuvarlarda titiz kimyasal ve fiziksel testlerden geçiriliyor. Testlerden geçemeyen malzemeler piyasadan toplatılacak.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:31
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Okulların açılacağı 6 Eylül tarihi yaklaşırken öğrenci ve veliler de gerekli ürünleri almaya hazırlanıyor. Ancak standartlara uygun olmadan satışa çıkan ürünler insan sağlığına zarar verecek kimyasal ve fiziksel riskleri barındırıyor.

'KIRTASİYE DENETİMİNE AĞIRLIK VERDİK'

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Üstüner, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak, öncelikle gümrüklü sahalarda denetim yapıyoruz. Okulların açılması dolayısıyla bu dönemde kırtasiye denetimine ağırlık verdik. Öncelikle riskli gördüğümüz ürünlerden numuneler alıyoruz. Bu numuneleri laboratuvarlara gönderiyoruz. Numunelerin güvensiz olduğu tespit edilirse ürünleri toplatıyoruz ve idari ceza uyguluyoruz. Kırtasiye ürünü alırken oyuncak görünümlü olan ürünler ile oyun hamuru gibi ürünlerde 'CE' işareti olup olmadığına bakmalıyız. Bu işaret ürünün amacına uygun olarak kullanılması durumunda risk teşkil etmeyeceğini belirtir. Ayrıca tüketicilerimiz ürünlerdeki 3 yaş uyarılarına dikkat etmeli" dedi.

'BU MALZEMELER KISIRLIK BİLE YAPIYOR'

EKOTEKS İcra Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir ise "Biz burada 3 aşamada bakıyoruz ürünlere. Kimyasallarına bakıyoruz, ağır metallerinden kanserojen maddelerine bakıyoruz. Bu maddeler kısırlık bile yapıyor. Kimyasalların dışında baktığımız fiziksel testler var fiziksel testlerde de çocuğun ağzına gidebilecek küçüklükte olup olmadığına bakıyoruz. Velilerimize duyurmuş olalım kırtasiye kırtasiyeciden alınır" diye konuştu.

'KOKULU ÜRÜNLERDE ERKEN ERGENLİK VE KANSER RİSKİ'

Çocukların renkli ve kokulu ürünleri daha dikkat çekici bulduğunu belirten Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Akif Çelik, "Fitalat dediğimiz madde özellikle kokulu silgilerde, kalemlerde olabiliyor. Fitalat, endüstride plastik ürünlerde şekil vermek için kullanılır ve kokuyu daha fazla muhafaza ederler. Bu yüzden silgilerde daha çok kullanılıyor. Bunlar zararlı olabiliyor. Astım olabiliyor, alerji olabiliyor. Çocuklar ciğerlerine çekebiliyor ya da çiğneyip yutabiliyorlar. Hormonal bozukluk yarattıkları için erken ergenliğe neden olabiliyorlar. Alerjik reaksiyon yapabiliyorlar, karaciğer enzimlerini yükseltebiliyorlar ve ileri dönemde de kanserojen olabiliyorlar. Bunları içermeyen ya da minimum ve standartlara uygun şekilde olmasına dikkat etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

'ÇANTALARDA KURŞUN VE CIVA GİBİ MADDELER OLABİYOR'

Okul çantalarında da tehlikeler olabileceğini söyleyen Çelik, "Ağır metal olan ürünlerden de uzak durmak gerekir. Bunlar da ciddi hastalıklar yapabiliyor. Özellikle çantalarda kurşun ve cıva gibi maddeler olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Ev ekonomisi için ucuz ürünlerin önemli olduğunu ancak her ucuz ürünün alınmaması gerektiğini hatırlatan Çelik, "Özellikle bir ürün alırken standartlarda üretilmiş mi? Kalite kontrolü yapılmış mı? Denetlenmiş mi? Marka mı? Bunlara bakmak gerekiyor. İçindekiler kısmına da muhakkak bakmak gerekir. TSE ve CE Belgesine bakmak gerekiyor. Bunların birinden birinin olması yeterli ve gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Denetlenmiş ürün oluyor" dedi.

Çelik, suluk ve beslenme kaplarındaki plastik ile ilgili de etikete bakın uyarısında bulundu.

Çocukların ürünleri işlevleri dışında da kullanabildiğini belirten Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sağlığa zararsız ürünler de çocuklar için tehlikeli olabilir. Mesela silgiyle silmek dışında bazı hareketler yapabilirler. Çiğnemek isteyebilirler. Bazı kalem uçlarını ağızlarına götürüp yutabilir, ciğerlerine kaçırabilir, boğulabilirler. Silgiyi yutabilir ve bağırsakları tıkanabilir. Böyle durumlar da oldukça tehlikelidir."

Son Güncelleme: 25.08.2021 18:36
Anahtar Kelimeler:
Okul Çantalarında Ağır Metal Riski
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