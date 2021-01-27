Online büyü istismarında şaşkına çeviren sözler!

Sözde 'büyü' hazırlayarak 'ayrılan sevgilileri geri birleştirme, aşık etme, küsleri barıştırma' gibi konulara çözüm bulduklarını iddia eden duygu istismarcıları, son olarak 'koronavirüs bulaşmasını önleyici büyü' yalanıyla kandıracak kurbanlar arıyor. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin müşteri gibi telefonla arayıp ulaştığı, kendisini medyum olarak tanıtan kişi, bin lira karşılığında koronavirüsten 1 asır boyunca koruyacak büyü yapabileceğini iddia etti.

Türkiye'de bazı kişiler, sosyal medyada 'medyum', 'hoca' gibi sıfatlarla sayfalar açarak insanların dertlerine çözüm bulduklarını iddia ediyor. Bu yolla maddi kazanç elde etmeye çalışan bu kişiler, yaptıkları paylaşımlarda '48 saat içinde sevgiliyi geri döndürme, aşık etme, küsleri barıştırma, online büyü bozma' gibi hizmetler verdiğini öne sürerek insanları dolandırmaya çalışıyor.

Son dönemde zamana ayak uydurarak hastalıklara da çözüm bulduklarını iddia eden sözde sosyal medya medyumlarının bazıları koronavirüs büyüsü yaptıklarını da iddia etti.