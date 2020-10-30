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Osmaniye'de atlı okçuların gösterisi Cumhuriyet coşkusuna renk kattı

Osmaniye Atlı Okçuluk ve Geleneksel Binicilik Kulübü üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla at üstünde ok attı, dört nala at sürdü.

Osmaniye'de atlı okçuların gösterisi Cumhuriyet coşkusuna renk kattı

Osmaniye'de atlı okçuların gösterisi Cumhuriyet coşkusuna renk kattı

Osmaniye Atlı Okçuluk ve Geleneksel Binicilik Kulübü üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla at üstünde ok attı, dört nala at sürdü.

30 Ekim 2020 Cuma 09:56
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Geleneksel kıyafetleriyle at binen kulüp üyeleri, hazırlanan parkurda sabit hedeflere at üstünde ok attı. Daha sonra ellerine Türk ve Azerbaycan bayrakları alan atçılar, ikili kol halinde dört nala at sürdü.

Kulüp başkanı Murat Kanlı, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyeti bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehit ve gazilerimiz ile devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu geleneksel sporumuzu tekrar hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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