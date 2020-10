Osmaniye'de atlı okçuların gösterisi Cumhuriyet coşkusuna renk kattı

Geleneksel kıyafetleriyle at binen kulüp üyeleri, hazırlanan parkurda sabit hedeflere at üstünde ok attı. Daha sonra ellerine Türk ve Azerbaycan bayrakları alan atçılar, ikili kol halinde dört nala at sürdü.

Kulüp başkanı Murat Kanlı, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyeti bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehit ve gazilerimiz ile devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu geleneksel sporumuzu tekrar hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.