"Para etmiyor" diye Akşener'in önüne döktüğü soğanları gidince geri topladı

Ziyaret sırasında bir çiftçi soğanları para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener'in önüne döktü. Çiftçi daha sonra Meral Akşener bölgeden ayrılınca soğanları geri yerden topladı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarlada çiftçileri ziyaret etti.

"PARA ETMİYOR" DİYEREK SOĞANLARI DÖKTÜ

Bölgede çiftçi olduğu öğrenilen bir kişi, bir çuval soğanı para etmediği gerekçesiyle Meral Akşener'in önüne döktü. İsmi öğrenilemeyen kişi soğanları döktükten sonra, Meral Akşener'e "para yapmıyor" diye bağırıp isyan etti.

YERDEN GERİ TOPLADI

Akşener daha sonra bölgeden ayrıldıktan sonra çiftçi para etmediği gerekçesiyle döktüğü soğanları geri yerden topladı.