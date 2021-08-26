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PKK'nın gizli mezarlığı ortaya çıkarıldı!

PKK'lı teröristlerin örgüt içerisinde çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle öldürdüğü üyeleri gömdükleri gizli bir mezarlık bulundu.

PKK'nın gizli mezarlığı ortaya çıkarıldı!

PKK'nın gizli mezarlığı ortaya çıkarıldı!

PKK'lı teröristlerin örgüt içerisinde çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle öldürdüğü üyeleri gömdükleri gizli bir mezarlık bulundu.

26 Ağustos 2021 Perşembe 10:35
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 Bitlis'teki mezarlıkta 261 kişinin olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimlikleri tespit edilen kişilerin ailelerine haber verildi.

Bitlis'teki Garzan Mezarlığı'na PKK'lı teröristlerin, 261 örgüt üyesinin cesedini gizlice gömdüğü tespit edildi. Ortaya çıkan bu gelişme sonrasında ölenlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürütüldü.

AİLELERİNE HABER VERİLDİ

Kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi, 261 kişinin numuneleri alındıktan sonra ise yine Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Mezarlıklar Müdürlüğü bu kemikleri Kilyos'ta bulunan kimsesizler mezarlığına nakletti. Süreç sonucunda kimliği tespit edilen kişilerin ailelerine haber verildi.

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PKKnın Gizli Mezarlığı Ortaya çıkarıldı!
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