Prof. Dr. Yardımcıoğlu, ‘Yunanlılar çok tedirgin oluyorlarmış’

Yunanistan’ın en son Koyun adasına asker çıkartma girişiminde bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, tahrik edici bu tutuma Türkiye’nin söz konusu ada üzerinde F-16 uçurarak cevap verdiğini aktardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür eden Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu şunları kaydetti;

“Meclisimizin aldığı kararı hep hatırınızda tutun. 12 mil demek savaş sebebi demektir. İstediğiniz yaygarayı çıkartabilir ve bize satılacak uçakların engellenmesi için istediğiniz lobi çalışmalarını yapabilirsiniz. Dün olduğu gibi bugün de hikayesiniz bizim için.

F-16 uçaklarımız Balıkesir ve Muğla’dan kalkıp bu uçuşlarına devam etmeliler. Haramzedeler bizim olan adalara bilmem ne askeri çıkartacaksın ve laf anlamayacaksın. Biz de buna cevap vermeyeceğiz öyle mi? Avucunuzu yalarsınız. Biz uçacağız siz de böyle bakmaya devam edeceksiniz...

Hulusi Akar'a teşekkür ediyorum. Bir haftadır tartışmalı egedeki adalarımız üzerinde Türk F-16 uçakları ikişerli kol halinde uçuyor. En son Koyun adası üzerinden uçmuşuz. Yunanlılar çok tedirgin oluyorlarmış. Bunu da Türk medyası vermiyor ama.”