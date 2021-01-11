Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik”
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı...
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı ve Teiaş’a Ziyaret
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti...
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
SANKO İlkokulu Müdürü Bingül: “Uzman öğretmenlik sistemi en büyük güvencemiz oldu”
SANKO İlkokulu Müdürü Bingül: “Uzman...

Rekabet Kurulu Soruşturma Başlattı, Whatsapp Verilerinin Paylaşılması Zorunluluğunu Durdurdu

Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

Rekabet Kurulu Soruşturma Başlattı, Whatsapp Verilerinin Paylaşılması Zorunluluğunu Durdurdu

Rekabet Kurulu Soruşturma Başlattı, Whatsapp Verilerinin Paylaşılması Zorunluluğunu Durdurdu

Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:21
banner459

Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir.

Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzellik merkezine giden kadın kabusu yaşadı! Yüzü kanlar içinde kaldı...
Güzellik merkezine giden kadın kabusu yaşadı! Yüzü kanlar içinde kaldı...
81 ilde aynı anda İstiklal Marşı okundu!
81 ilde aynı anda İstiklal Marşı okundu!
Vergi müfettişinden akılalmaz 'otel' intikamı!
Vergi müfettişinden akılalmaz 'otel' intikamı!
Maraşlı dizisinde macera başlıyor
Maraşlı dizisinde macera başlıyor
2021 PTT personel alımı ne zaman?
2021 PTT personel alımı ne zaman?

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber