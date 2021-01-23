Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sokaktaki Canlar Unutulmadı
Sokaktaki Canlar Unutulmadı
Dulkadiroğlu’ndan hafta sonu temizlik çalışmaları
Dulkadiroğlu’ndan hafta sonu temizlik çalışmaları
ATSO'dan "Doğaya bir yem de sen bırak" kampanyasına destek
ATSO'dan
Prematüre Bebekler Ksü Tıp Fakültesi Hastanesinde Sağlığına Kavuşuyor
Prematüre Bebekler Ksü Tıp Fakültesi...
Online Okumalar Yetişkinlerle Devam Ediyor
Online Okumalar Yetişkinlerle Devam Ediyor

Rusya açıkladı: Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretimi için imzalar atıldı! Hem iç pazara hem diğer ülkelere verilecek

Rusya'dan yapılan açıklamada Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşma imzaladığı belirtildi. Anlaşmaya göre, Türkiye’de yılda yarım milyon aşı üretiminin gerçekleşmesi planlanırken, ayrıca bu üretim hacminin arttırılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Türkiye’de yapılan üretimin hem iç hem de dış pazara yönelik olacağı vurgulanarak, “Sputnik V aşısı hem Türkiye’deki iç pazara hem de diğer ülkelere tedarik edilecek” ifadeleri kullanıldı.

Rusya açıkladı: Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretimi için imzalar atıldı! Hem iç pazara hem diğer ülkelere verilecek

Rusya açıkladı: Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretimi için imzalar atıldı! Hem iç pazara hem diğer ülkelere verilecek

Rusya'dan yapılan açıklamada Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşma imzaladığı belirtildi. Anlaşmaya göre, Türkiye’de yılda yarım milyon aşı üretiminin gerçekleşmesi planlanırken, ayrıca bu üretim hacminin arttırılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Türkiye’de yapılan üretimin hem iç hem de dış pazara yönelik olacağı vurgulanarak, “Sputnik V aşısı hem Türkiye’deki iç pazara hem de diğer ülkelere tedarik edilecek” ifadeleri kullanıldı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 17:32
banner459

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için Türk bir ilaç firması ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Rusya ile Türkiye arasında geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının ortak üretimi konusunda görüşmelerin başladığı duyurulmuştu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında ilk adımın atıldığı duyuruldu. Rusya ile Türkiye arasında aşının Türkiye'de ortak üretimi ile ilgili anlaşma yapıldığı bildirilerek, "RDIF, Türkiye'de Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye'nin önde gelen bir ilaç firması ile anlaşma imzaladı ve üretim için teknoloji transferine başlandı" denildi.

Anlaşmaya göre, Türkiye'de yılda yarım milyon aşı üretiminin gerçekleşmesi planlanırken, ayrıca bu üretim hacminin arttırılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Türkiye'de yapılan üretimin hem iç hem de dış pazara yönelik olacağı vurgulanarak, "Sputnik V aşısı hem Türkiye'deki iç pazara hem de diğer ülkelere tedarik edilecek" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "Sputnik V" başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

PUTİN BİZZAT AÇIKLAMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke genelinde toplu koronavirüs aşılamasına başlayacaklarını duyurmuştu. Putin, Rusya'nın geliştirdiği ve Rus vatandaşlarına ücretsiz olarak yapılacak Sputnik V aşısının virüse karşı geliştirilmiş en iyi aşı olduğunu öne sürmüştü.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sputnik V koronavirüs aşısıyla ilgili kararını bu yılın ilk yarısında vermesini beklediklerini belirtti.

DSÖ'DEN ONAY
Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan Rossiyskaya Gazeta gazetesine yapılan açıklamada, "Dosya analizine ilişkin uzman istişareleri bu Ocak ayında yapılacak. 2021'in ilk yarısında DSÖ'nün kararını bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

Millî Servet Fonu (RDIF) ve Sputnik V koronavirüs aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Enstitüsü, geçtiğimiz yıl Aralık ayında, aşının acil kullanımına onay vermesi için DSÖ'ye başvuruda bulunmuştu.

DSÖ daha önce, Pfizer ile BioNTech firmalarının ürettiği aşının acil kullanımına onay vermişti.

Son Güncelleme: 23.01.2021 18:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli aşı uyarısı! Aman dikkat...
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli aşı uyarısı! Aman dikkat...
Milli fırkateyn denize indirildi
Milli fırkateyn denize indirildi
Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar
Koronavirüse iyi geldiğini öne sürüp, kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar
Kar geri geliyor
Kar geri geliyor
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber