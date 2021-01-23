Rusya açıkladı: Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretimi için imzalar atıldı! Hem iç pazara hem diğer ülkelere verilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için Türk bir ilaç firması ile anlaşma imzalandığını duyurdu.



Rusya ile Türkiye arasında geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının ortak üretimi konusunda görüşmelerin başladığı duyurulmuştu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında ilk adımın atıldığı duyuruldu. Rusya ile Türkiye arasında aşının Türkiye'de ortak üretimi ile ilgili anlaşma yapıldığı bildirilerek, "RDIF, Türkiye'de Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye'nin önde gelen bir ilaç firması ile anlaşma imzaladı ve üretim için teknoloji transferine başlandı" denildi.

Anlaşmaya göre, Türkiye'de yılda yarım milyon aşı üretiminin gerçekleşmesi planlanırken, ayrıca bu üretim hacminin arttırılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Türkiye'de yapılan üretimin hem iç hem de dış pazara yönelik olacağı vurgulanarak, "Sputnik V aşısı hem Türkiye'deki iç pazara hem de diğer ülkelere tedarik edilecek" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "Sputnik V" başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

PUTİN BİZZAT AÇIKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke genelinde toplu koronavirüs aşılamasına başlayacaklarını duyurmuştu. Putin, Rusya'nın geliştirdiği ve Rus vatandaşlarına ücretsiz olarak yapılacak Sputnik V aşısının virüse karşı geliştirilmiş en iyi aşı olduğunu öne sürmüştü.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sputnik V koronavirüs aşısıyla ilgili kararını bu yılın ilk yarısında vermesini beklediklerini belirtti.

DSÖ'DEN ONAY

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan Rossiyskaya Gazeta gazetesine yapılan açıklamada, "Dosya analizine ilişkin uzman istişareleri bu Ocak ayında yapılacak. 2021'in ilk yarısında DSÖ'nün kararını bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

Millî Servet Fonu (RDIF) ve Sputnik V koronavirüs aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Enstitüsü, geçtiğimiz yıl Aralık ayında, aşının acil kullanımına onay vermesi için DSÖ'ye başvuruda bulunmuştu.

DSÖ daha önce, Pfizer ile BioNTech firmalarının ürettiği aşının acil kullanımına onay vermişti.