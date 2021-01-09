Saatlerce darp ettikleri şahsı bagajdan atarken yakalandılar

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı merkez mahallesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan, İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borular ile saatlerce darp etti. Saldırganların birisinin darp edilen İlker Kavalcı'nın akrabası olduğu, diğer 2 şahsın ise inşaatlarda çalışmak için il dışından Rize'ye geldiği öğrenildi.

Saldırgan 3 kişi saatlerce darp ettiği İlker Kavalcı'yı daha sonra aracın bagajına koyarak, ilçe merkezinde bırakmak isterken olay yerinden geçen polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavalcı Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak tutuklandı.