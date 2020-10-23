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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok kritik koronavirüs açıklaması! Tırmanışa geçti, 3'e katladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da çok kritik açıklamalarda bulundu. Koca koronavirüs mücadelesinde sağlık ekipleriyle bir gün geçirmek üzere buraya geldiğini açıkladı ve Kovid-19'un seyrine ilişkin önemli son dakika bilgileri verdi. Bakan Koca yaptığı konuşmada Koronavirüs salgınının ülke genelindeki seyrine "Koronavirüs Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir" dedi ve İstanbul'a önemli bir uyarı yaptı. Koca, Bursa için de en kritik günlerin yaşandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok kritik koronavirüs açıklaması! Tırmanışa geçti, 3'e katladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok kritik koronavirüs açıklaması! Tırmanışa geçti, 3'e katladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da çok kritik açıklamalarda bulundu. Koca koronavirüs mücadelesinde sağlık ekipleriyle bir gün geçirmek üzere buraya geldiğini açıkladı ve Kovid-19'un seyrine ilişkin önemli son dakika bilgileri verdi. Bakan Koca yaptığı konuşmada Koronavirüs salgınının ülke genelindeki seyrine "Koronavirüs Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir" dedi ve İstanbul'a önemli bir uyarı yaptı. Koca, Bursa için de en kritik günlerin yaşandığını açıkladı.

23 Ekim 2020 Cuma 15:16
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Bursa'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürpriz bir şekilde kameraların karşısına geçti ve son dakika açıklamalarında bulundu. yaptı. Türkiye geneli, İstanbul ve Bursa olmak üzere 3 başlıkta çok kritik bilgiler veren Bakan Koca Türkiye'de tedbirlerle ilgili problemlerin salgını beklenmeyen bir noktaya getirmek üzere olduğunu vurguladı. Koca "Koronavirüs Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir" dedi ve ekledi. "İstanbul'a seslenmek istiyorum. Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. Gerekirse fedakarlıklar yaparak tedbirlere uyulmalı. Bursa için de şu an günlük vaka sayıları üçe katlanmış durumda. Bursa en kritik günlerini yaşıyor"

"Bir çalışma gününü burada geçirmek üzere birlikteyiz. Bilindiği gibi bu çalışma sadece hasta tedavi ederek başarıya ulaşmaz. Önce durum değerlendirmemizi yaptık. Şehirlerimizi dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Tedbirlere uyun. Tedbirlere uymazsak başarıyı yakalamamız gecikebilir. Burada şehir hastanesini de inceleyecek ve burada çalışacağız. Ardından Balıkesir'e de gideceğiz.

Son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlarımız için de gerekli bilgileri akşamki açıklamada paylaşacağız. Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir.

"İSTANBUL'DAKİ KARDEŞİMİ UYARIYORUM!"

Buradan İstanbul'daki vatandaşlarıma, kardeşlerime seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ını bulmuş durumda. Hafta sonundan başlayarak beş gün boyunca istanbul'da olacağım. Çalışmaları birlikte yürütecek ve önlemlerimizi konuşacağız.

Vatandaşlarımız özellikle İstanbullular gerekirse daha fazla fedakarlıklarda bulunarak koronavirüs ile mücadele kapsamındaki tedbirlere uymalıdır.

"BURSA EN KRİTİK GÜNLERİNİ YAŞIYOR! VAKA 3 KATINA ÇIKTI"

Bursa için alınan son dakika bilgisine göre şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır.

Bakan Koca bu akşam tırmanışa geçen Koronavirüs vakaları ve kritik illerle ilgili önemli son dakika açıklamaları yapacağını duyurdu. Koronavirüs önlemleri kapsamında Bilim Kurulu ile de kontak halinde olan Bakan Koca'nın yeni tedbirler ya da kontrollü sosyal hayat ile ilgili ek gönüllü tedbirler açıklayıp açıklamayacağı merak ediliyor.

BAKAN KOCA BU AKŞAM BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin kocanın Bursa'da gerçekleştireceği çalışmalar ve incelemelerin ardından Balıkesir'e geçeceği ve bu akşam bilim kurulu ile de yapacağı görüşmeler sonrasında koronavirüs ile mücadelede tırmanışın ardından gelinen yeni sürece ilişkin önemli açıklamalar yapacağı belirtildi.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığının genelgesi ile aralıksız devam eden koronavirüs tedbirleri denetlemeleri 81 ilde aynı tempo ile devam ediyor.

Son Güncelleme: 23.10.2020 16:50
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