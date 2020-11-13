Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baştemir, ‘Diyabetli kişilerin covıd-19 hastalığına daha duyarlı olduğu iyi bilinmektedir’
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof....
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi üretime başladı
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi...
Büyükşehir Kış’a Hazır
Büyükşehir Kış’a Hazır
Kasım Etkinlikleri Tiyatro İle Devam Edecek
Kasım Etkinlikleri Tiyatro İle Devam...
SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma günü
SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma...

Samsun'da akılalmaz olay! Kına yaktılar, tam 17 kişide...

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Alaçam ilçesinde kına yemeği sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif ve onların temaslısı olarak 17 vaka ortaya çıktığını bildirdi.

Samsun'da akılalmaz olay! Kına yaktılar, tam 17 kişide...

Samsun'da akılalmaz olay! Kına yaktılar, tam 17 kişide...

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Alaçam ilçesinde kına yemeği sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif ve onların temaslısı olarak 17 vaka ortaya çıktığını bildirdi.

13 Kasım 2020 Cuma 11:41
banner459

Tüm kurumlarla ortak hareket edildiğini vurgulayan Vali Dağlı, ". Koronavirüs bulaşının önlenmesi için yemekli kına gecelerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'muzda yasak kararı aldığımız ilimizde, bir kına sahibimiz, yemek dağıtamadığından, misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekanda yemeğe davet etmiş. Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı." açıklamasında bulundu.

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, kına gecesi ile yemeğine katıldıktan sonra koronavirüs bulaşan ve Covid-19 temaslısı olan 17 kişi belirlendi. Vali Zülkif Dağlı, "Kına sahibimiz, misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekanda yemeğe davet etmiş. Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı" dedi.

Alaçam'da düzenlenen kına gecesine katılanlar, ardından topluca yemeğe gitti. Birkaç gün sonra bu kişilerde yüksek ateş belirtisi görüldü. Bunun üzerine hastaneye başvurup, koronavirüse yakalandığı belirlenen ve Covid-19 temaslısı olan 17 kişi tespit edildi. Bu kişiler ve aile bireyleri, karantinaya alındı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüsle mücadelenin kent genelinde yürütüldüğünü belirterek, ancak kurallara uyularak başarıya ulaşılacağını kaydetti. Halkın önlemlere eksiksiz uyması gerektiğini vurgulayan Dağlı, son 48 saat içinde 4 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Özellikle Alaçam ilçesinde üzücü olay yaşandığını belirten Dağlı, yasak olmasına rağmen ilçede yemekli kına gecesi düzenlendiğini vurguladı.

'17 VAKA ORTAYA ÇIKTI'
Tüm kurumlarla ortak hareket edildiğini vurgulayan Vali Dağlı, "İlimizde vaka sayısındaki artış ya da düşüşün tamamen halkımızın kurallara uyum düzeyine bağlı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Kurallara uyuyormuş gibi yapıp, ilk fırsatta maskemizi çıkarıp, sosyal mesafeye dikkat etmeden bir hayat sürdüğümüzde, sadece vaka ve kayıp sayımız artırıyor. Bu durumun üzücü bir örneğini yakın zamanda Alaçam ilçemizde yaşadık. Koronavirüs bulaşının önlenmesi için yemekli kına gecelerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'muzda yasak kararı aldığımız ilimizde, bir kına sahibimiz, yemek dağıtamadığından, misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekanda yemeğe davet etmiş. Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı. Maalesef kurallara uyuyormuş gibi davranıp, uymama yaklaşımı nedeniyle ilimizde vaka sayımız her geçen gün artıyor. Üzülerek söylüyorum ki kayıplarımız da bu manada artış göstermeye başladı. İlimizde son 48 saat içerisinde 4 ailemiz koronavirüs hastalığı yüzünden sevdiklerinden ayrılmak zorunda kaldı" diye konuştu.

'MİSAFİR KABUL ETMEYİN'
Sahada filyasyon ekibinin canla başla çalıştığını vurgulayan Dağlı, "Filyasyon ekipleri, sahada ilginç olaylar yaşıyor. Ekibimiz temas ve vaka takibi yapmak için aynı apartmanda beraber yaşayan bir aileyi kontrole gittiğinde, 'virüsü nasıl kapmış olabilirsiniz' diye sorunca 'hiç dışarı çıkmadık çok dikkat ettik ama eve misafir geldi, hayır, diyemedik' yanıtını alıyorlar. Aslında ilimizdeki şu an vaka yayılımının özeti bu kısa diyalogda gizli. 'Misafir geldi, hayır, diyemedik'. Lütfen özellikle bu kış döneminde evlerimizde misafir kabul etmeyelim, gelmek isteyenlere 'hayır' diyelim. Bu kış hepimiz için aşı uygulaması başlayana kadar sessiz, sakin bir kış olsun. Sevdiklerimizin arkasından ağlamakla onları korumak arasındaki tercihte asla tereddüt etmeyelim. Sonradan üzülmenin ah vah etmenin hiçbir faydası olmadığını bilelim. Koronavirüse karşı aşı gelene kadar en büyük silahımız kurallara uymak. Kendimiz, ailemiz ve çevremizdekilerin sağlığı için kuralara uyalım" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Erdoğan'dan uluslararası yatırımcılara flaş çağrı!
Başkan Erdoğan'dan uluslararası yatırımcılara flaş çağrı!
9 hakim-savcıya FETÖ’den uzaklaştırma!
9 hakim-savcıya FETÖ’den uzaklaştırma!
Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...
Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...
Tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerimleri satmak isterken yakalandı
Tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerimleri satmak isterken yakalandı
Ameliyat masasında kabus! Korkunç gerçek Xray cihazında ortaya çıktı
Ameliyat masasında kabus! Korkunç gerçek Xray cihazında ortaya çıktı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber