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SANKO park yöresel ürün günleri

Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, değişik yörelerin eşsiz lezzetlerine Yöresel Ürün Günleri’ne, 14’üncü kez ev sahipliği yapacak.

SANKO park yöresel ürün günleri

SANKO park yöresel ürün günleri

Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, değişik yörelerin eşsiz lezzetlerine Yöresel Ürün Günleri’ne, 14’üncü kez ev sahipliği yapacak.

31 Ağustos 2021 Salı 18:10
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Sanko Park Ana Etkinlik alanında değişik coğrafyalardan doğal tatların bir arada sunulacağı olacağı Yöresel Ürün Günleri, 1-12 Eylül tarihlerinde arasında açık kalacak.

Antalya keçiboynuzu pekmezi, Çankırı tuz çeşitleri, Afyon lokumu, Beypazarı ürünleri, Çorum leblebisi, Gümüşhane pestil ve kömesi, Trabzon süt ve süt ürünleri ile daha birçok ilden yöresel ürünler her biri gurme kabiliyetine sahip Gazianteplilerin beğenisine sunulacak.

Her gün 10.00-22.00 saatleri arasında maske, sosyal mesafe ve hijyen standartları üst düzeyde tutularak ziyaretçiler yöresel ürünleri alabilecek.

SANKO PARK

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.


Sanko Park'ın marka karmasında Decathlon, Beymen, Beymen Club, Rossmann, H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, W Collection, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, D’S Damat, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, GS Store, Fenerium gibi markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.


Play Park tarafından işletilen 4.271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezinde gençlere nezih ortamda zaman geçirme imkânı sunuluyor. 1.600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenlere hizmet veriyor.


Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Galeri etkinliklerine pandemi dolayısıyla ara verildi.

Türkiye’nin ilk AVM çocuk kütüphanesinin de bulunduğu Sanko Park’ta, 1.200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 50 araçlık Vale Park ile ziyaretçilere ayrıcalıklı hizmet sağlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
SANKO Park Yöresel ürün Günleri
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