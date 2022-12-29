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SGK’da EYT yoğunluğu!

Kahramanmaraş’ta EYT'li vatandaşlar SGK önlerinde yoğunluk oluşturdu.

SGK’da EYT yoğunluğu!

SGK’da EYT yoğunluğu!

Kahramanmaraş’ta EYT'li vatandaşlar SGK önlerinde yoğunluk oluşturdu.

29 Aralık 2022 Perşembe 14:24

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlükleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler, erken saatlerde SGK il müdürlüklerine gitti.

Prim günlerini doldurmak isteyenler borçlanma talep dilekçelerini görevlilere verdi.

SGK Gaziantep İl Müdürlüğüne gelen 45 yaşındaki Sinan Çeliktürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı karardan memnun olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz, çok mutluyuz. 3 yıldır bekliyordum. Çok sevinçliyim." dedi.

Atilla Sağır da "Çok sevindim, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Yaklaşık 8 yıldır bekliyordum. Kısmet bugüneymiş." diye konuştu.

- Şanlıurfa

SGK Şanlıurfa İl Müdürlüğüne başvuruda bulunan Cuma Demir, alınan karardan çok mutlu olduklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Birçok insan bu düzenlemeyi bekliyordu. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkes gelip durumunu öğrenmek için müracaat ediyor. Hayırlı olsun."

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da EYT ilgili açıklamanın ardından SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk oluştu.

İşlem yaptırmak isteyen yaklaşık 2 bin kişi ilgili birimlere yönlendirildi.

EYT'li Yunus Kaman, "5 çocuk babasıyım, ailecek çok mutlu olduk ve sevindik. 86 yaşında bir annem var, o da çok sevindi, teşekkür ederim." dedi.

Birruh Kısakürek, EYT ile ilgili düzenleme sonrasında yaklaşık bir yıl daha çalışması durumunda emekliliği hak edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

- Malatya

Malatya'da SGK İl Müdürlüğüne başvuran 52 yaşındaki İlhan Durdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından sabah ilk işinin emeklilik işlemlerini yaptırmak olduğunu belirtti.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edeceğini anlatan Durdu, "Sevinçliyiz emeğimizin karşılığını aldık, onca yıl prim ödedik. Normalde 2018 yılında emekli olacaktım, yaşı bekledim. Dilekçemi vereceğim için sevinçliyim, primlerimi zamanında ödemenin mutluluğunu da yaşıyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Adıyaman

Adıyaman'da EYT açıklamasının ardından SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk yaşandı.

SGK İl Müdürü Fuat Tekin, vatandaşların borçlanma başvurularını yaptığını belirterek, "Personelimiz yoğun olarak talepleri alıyorlar ve vatandaşların hızlıca taleplerini değerlendiriyorlar." dedi.

Vatandaşlardan Hüseyin Toktaş ise yetkililere teşekkür etti.

- Kilis

EYT açıklamasının ardından SGK Kilis İl Müdürlüğüne başvuran 44 yaşındaki Muhittin Uyguner, yaklaşık 27 yıldan beri gıda sektöründe çalıştığını söyledi.

Eski hakların verilmesinden çok mutlu olduğunu dile getiren Uyguner, "Bizim sektörde 55-60 yaşına kadar çalışmak oldukça güç. O yüzden bizim için çok güzel bir avantaj oldu. Yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür hükümet eski hakkımızı yine tanıdı. Sadece ben değil 2 milyon 250 bin kişi bugün Türkiye'de bayram havasında." ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki Mehmet Kanat da çok sevinçli ve mutlu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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SGK’da EYT Yoğunluğu!
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