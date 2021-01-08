Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesinden 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı
SANKO Üniversitesinden 10 Ocak çalışan...
Dulkadiroğlu’nda Yeni Yılın İlk Meclisi Yapıldı
Dulkadiroğlu’nda Yeni Yılın İlk Meclisi...
KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul edildi
KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul...
Akçalı mahallesi suya kavuştu
Akçalı mahallesi suya kavuştu
Vergi Yapılandırma Uzatıldı
Vergi Yapılandırma Uzatıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İçişleri Bakanlığından flaş açıklama

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'dan flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, kısıtlamanın saat 21.00'de başlayacağı, pazartesi sabahı 05.00'te sona ereceği belirtildi. Ayrıca, vatandaşlara kısıtlamada uyulması gereken kurallar ve açık olan kurumlara ilişkin bilgi verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İçişleri Bakanlığından flaş açıklama

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İçişleri Bakanlığından flaş açıklama

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'dan flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, kısıtlamanın saat 21.00'de başlayacağı, pazartesi sabahı 05.00'te sona ereceği belirtildi. Ayrıca, vatandaşlara kısıtlamada uyulması gereken kurallar ve açık olan kurumlara ilişkin bilgi verildi.

08 Ocak 2021 Cuma 18:07
banner459

İçişleri Bakanlığı, bu akşam 21.00'de başlayacak olan 56 saatlik kısıtlamaya ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, vatandaşlara yasak olanlar ve olmayanlar hatırlatıldı, tedbirlere uyulması istendi.

İÇİŞLERİ'NDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Kısıtlamaya 4 buçuk saat kala yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.

Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

MARKET, BAKKAL, KURUYEMİŞÇİ, ÇİÇEKÇ,, MANAV, KASAB 20.00'YE KADAR AÇIK

Bu kapsamda;

• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

PAKET SERVİS 00.00'A KADAR DEVAM EDECEK

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

EKMEK BAYİLERİ AÇIK

• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

ONLİNE TESLİMAT FİRMALARINDAN ALINAN TESLİM EDİLECEK

• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼

• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

YOĞUNLUK UYARISI

Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.

TEMİZLİK, MASKE, MESAFE İLE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın'da 14 Yaşındaki Çocuk Doğum Yaptı
Aydın'da 14 Yaşındaki Çocuk Doğum Yaptı
Sağlık Bakanlığından 81 ile koronavirüs aşısıyla ilgili resmi yazı! İşte alınacak önlemler
Sağlık Bakanlığından 81 ile koronavirüs aşısıyla ilgili resmi yazı! İşte alınacak önlemler
Dışişleri Bakanlığından son dakika ABD açıklaması
Dışişleri Bakanlığından son dakika ABD açıklaması
Memur ve işçilerin hakları açıklandı
Memur ve işçilerin hakları açıklandı
Meteoroloji’den kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi
Meteoroloji’den kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber