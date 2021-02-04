Spiral testere yüzünü parçaladı

Kahramanmaraş Türkoğlu’nda yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Bolat, hayvanları için demir bariyer yapmak isterken metal kesici spiral testere ağızı parçalanarak yüzüne saplandı.

İlk olarak Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan hasta, KSÜ Tıp Fakültesi Acil Servisine sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale ve tetkiklerde alt çene kemiği, üst çene kemiği, elmacık kemiği, burun kemiği ve gözün tabanındaki kemikte çok parçalı kırıklar tespit edildi.

Acilen ameliyata alınan hasta, KSÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Alper Ural başkanlığındaki 4 kişilik ekibin 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatı sonunda sağlığına kavuştu.

Hastanın ilk muayenesinde yüz bütünlüğünün hasar görmüş olduğunu ve altçene kemiği, üst çene kemiği, elmacık kemiği, burun kemiği ve gözün tabanındaki kemikte çok parçalı kırıklar tespit edildiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Alper Ural, “Bununla birlikte hastamızın sağ yüzündeki kasları ve mimik kaslarını kontrol eden yüz siniri de kesilmişti. Buna bağlı olarak hastada kısmi yüz felci olmuş olduğu anlaşıldı.” dedi.

İlk değerlendirmeler ve hazırlıkların ardından hastayı ameliyathaneye transfer ettiklerini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Ural, “Yüzünün içindeki yabancı cisimler uzaklaştırıldıktan sonra titanyum vida ve plaklar kullanılarak önce alt çene, üst çene, burun kemiği, elmacık kemiği kırıkları eski haline getirilip onarıldı. Ardından, göz tabanındaki parçalanıp ufalanmış olan kemik yerine onu taklit eden ağsı yapıdaki titanyum ile göz tabanı yeniden oluşturuldu. Yüz felcine sebebiyet vermiş yüz siniri dalları bulunarak mikroskop altında mikro cerrahi olarak onarıldı.” ifadelerini kullandı.

Hastanın iyileşme sürecinin olağan seyrettiğini ve ilerleyen 3-6 ay içerisinde fonksiyonel kazanımlarının daha iyi olacağını aktaran Dr. Öğretim Üyesi Alper Ural, “Şehrimizde ve bölgemizde sık karşılaştığımız trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları gibi travmalar veya diğer sebeplerle oluşmuş olan yüz bölgesi ve uzuvlar dâhil tüm vücuttaki doku kayıplarının onarımları KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde başarıyla gerçekleştirilmektedir.” dedi.