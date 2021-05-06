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Tam kapanma uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, canlı yayında katıldığı programda koronavirüsle mücadeleyle ilgili sorulara yanıt verdi.. Son dakika haberine göre Fuat Oktay, "Tam kapanma süresini 19 Mayıs’a kadar uzatmak gibi bir gündemimiz şimdilik yok." açıklamasında bulundu.

Tam kapanma uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması

Tam kapanma uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, canlı yayında katıldığı programda koronavirüsle mücadeleyle ilgili sorulara yanıt verdi.. Son dakika haberine göre Fuat Oktay, "Tam kapanma süresini 19 Mayıs’a kadar uzatmak gibi bir gündemimiz şimdilik yok." açıklamasında bulundu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:09
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Tam kapanma bir hafta daha uzayacak mı? Merak edilen sorunun yanıtı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Oktay, "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok" diye konuştu.

Kapanma sürecinin net ve şeffaf yürtüldüğünü söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler."

DESTEK ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Fuat Oktay, muhalefetten gelen pandemi desteklerinin yetersiz olduğu eleştirilerine de yanıt verdi:

"Esnafa yaptığımız hibe ödemeleri var. KDV indirimleri var. Stopaj indirimleri var. Çok farklı kısa çalışma ödeneklerimiz var. İşten fesih hakkının kaldırılması var. Böyle bir dönemde kimse çalışanını işten çıkaramaz. 130 milyara yakın kredi ertelemeleri var. Herhalde bunları destekten görmüyorlar."

"18 AŞI ÇALIŞMASI VAR"
Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Oktay, çalışma yürüten firmaları sıkı bir takibe aldıklarını söyledi.Oktay devam eden çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aşı çalışmalarını bir ekosistem olarak düşünürsek içinde kimler varsa tamamını içine alan süreci sıkı bir takip altına aldık. Toplam 18 aşı çalışması var. Bunlardan yedisi başvuru aşamasına gelmişti. Yani insan deneyi aşamasına gelen. Bunları yakın takibe aldık. Yedi firmadan dördü klinik test onayını aldı. Bir tanesi de biraz daha önde, Kayseri'deki."

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Tam Kapanma Uzayacak Mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan Son Dakika Açıklaması
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