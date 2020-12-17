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Tarsus'taki 'gizemli ev' yine gündemde! "Can güvenliğimiz yok"

Türkiye'nin konuştuğu gizemli ev bir kez daha gündeme geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 'gizemli ev' olarak adlandırılan adreste MİT gözetiminde 1 yıl süren kazı çalışması yapılmıştı.

Tarsus'taki 'gizemli ev' yine gündemde! "Can güvenliğimiz yok"

Tarsus'taki 'gizemli ev' yine gündemde! "Can güvenliğimiz yok"

Türkiye'nin konuştuğu gizemli ev bir kez daha gündeme geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 'gizemli ev' olarak adlandırılan adreste MİT gözetiminde 1 yıl süren kazı çalışması yapılmıştı.

17 Aralık 2020 Perşembe 12:51
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O ev şimdi de definecilerin hedefi haline gelmiş durumda. Mahalleli, gazetecilere yaptığı açıklamada "Korku içinde yaşıyoruz. Evimizde çatlaklar oluştu. Can güvenliğimiz yok. Terk edilen eve zaman zaman gelen kişiler var. İçeride hala kaçak definecilerin kazı yaptığını düşünüyoruz." dedi.

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi.

"HAZİNE ARANDI" İDDİASI VARDI...

Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

"KIRIK SÜTUN, SERAMİK PARÇALARI HARİCİNDE VARLIĞA RASTLANMADI"

82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

Kazının ardından harabeye dönen ev gizemini korurken, mahalleli kimliği belirsiz kişilerin eve girdiğini iddia ederek, yardım istedi. Kazı yapılan evin yanındaki evde yaşayan 3 çocuk annesi Müzeyyen Atasever, "Kazıyı bitirip gittiler, şimdi korku içinde yaşıyoruz. Evimizde çatlaklar oluştu. Can güvenliğimiz yok. Terk edilen eve zaman zaman gelen kişiler var. İçeride hala kaçak definecilerin kazı yaptığını düşünüyoruz. Girip çıkanları komşularımız görmüş. Biz de şüpheli birilerini gördüğümüzde polisi arıyoruz. Buraya güvenlik istiyoruz" dedi.

Son Güncelleme: 17.12.2020 19:04
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