Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de...

TCDD 195 İşçi Alacak

TCDD 195 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 ağustos 2024. Son başvuru tarihi 16 ağustos 2024.

TCDD 195 İşçi Alacak

TCDD 195 İşçi Alacak

TCDD 195 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 ağustos 2024. Son başvuru tarihi 16 ağustos 2024.

13 Ağustos 2024 Salı 08:58

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere aşağıda yer alan unvanlarda 195 daimi işçi alımı yapılacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 12/08/2024- 16/08/2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda;

1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,

5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6) Tüm illerdeki işyerlerinde ihtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7) Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

8) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

9) Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

11) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1) Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

2) İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, önlisans eğitim düzeyinde ve ilan metninde belirtilen programdan mezun olmak şartıyla, KPSS puanı ile belirlenecektir. Belirtilen mesleğin bölümü dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Evrak teslimleri 02/09/2024 - 13/09/2024 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Evrak teslimleri şahsen veya postayla yapılabilir.(Adres: Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA)

4) Adayların teslim edeceği evraklar; diploma fotokopisi (mezuniyet belgesi), nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi, adli sicil belgesi ve e-devlet üzerinden alınacak tarihçeli yerleşim yeri bilgisi raporu (İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez).

5) Kaynakçı adaylardan " Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)" veya "Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)" belgesi istenecektir.

6) Evrak teslim sonuçları olumlu değerlendirileneler sözlü sınava çağrılacaktır.

7) Evrak teslim sonuçları 19.09.2024 tarihinde TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca açıklanacak ve sözlü sınav tarihleriyle beraber www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

8) Sözlü sınav Beceri (Fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği) ve Mesleki Yeterlilik (adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü) alanında yapılacaktır.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

* Sözlü sınav sonucunda Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü olmaya hak kazananlardan A Grubu unvanlarda çalışır ibareli sağlık kurul raporu istenecektir. Diğer unvanları kazananlardan Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgeleyen sağlık raporu istenecektir.

*İlan ve başvuru sürecinde tüm duyurular https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

*Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereği arşiv araştırması yapılacaktır. Sonucu olumsuz değerlendirilenler işe başlatılmayacaktır.

* 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ^ 'ü oranında tazminat talep edilir

*İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Türkiye'de Yasaklanan Roblox'un Mide Bulandıran Yüzü
İşte Türkiye'de Yasaklanan Roblox'un Mide Bulandıran Yüzü
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü!
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü!
Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
Almanya 400 bin işçi alacak! Şartlar ve aranan meslekler belli oldu
Almanya 400 bin işçi alacak! Şartlar ve aranan meslekler belli oldu
Megafonla koca aradı!
Megafonla koca aradı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber