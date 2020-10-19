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Test edilen S-400'ler konuşlandırılıyor

Sinop'ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan 2. askeri konvoy Ankara'ya dönüş yolunda Samsun'dan geçiş yaptı. S-400'lerin bazıları Başkent'te konuşlandırılacak.

Test edilen S-400'ler konuşlandırılıyor

Test edilen S-400'ler konuşlandırılıyor

Sinop'ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan 2. askeri konvoy Ankara'ya dönüş yolunda Samsun'dan geçiş yaptı. S-400'lerin bazıları Başkent'te konuşlandırılacak.

19 Ekim 2020 Pazartesi 11:58
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait S-400'ler Ankara'dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim'de Samsun'dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop'a ulaşmıştı.

ANKARA'DA KONUŞLANDIRILACAK

Sinop'ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400'lerin bazıları Ankara'da konuşlandırılmak üzere dün yola çıktı. S-400'leri taşıyan askeri araç konvoyunun ikincisi de Samsun'da görüntülendi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı. Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kafileye konvoy komutanı öncülük etti. Çok sayıda aracın yer aldığı konvoyun Ankara'ya gittiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
SinopTürk Silahlı KuvvetleriS-400
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