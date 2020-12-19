Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi hastanesi'nden kamuoyu açıklaması
SANKO Üniversitesi hastanesi'nden kamuoyu açıklaması
35 bin rögarda dumanlama yapılıyor
35 bin rögarda dumanlama yapılıyor
Mülteciler için yol haritası hazırlanacak
Mülteciler için yol haritası hazırlanacak
Dulkadiroğlu’ndan Sakarya Çarşısı’na Bakım
Dulkadiroğlu’ndan Sakarya Çarşısı’na Bakım
SANKO okulları bölge finallerinde
SANKO okulları bölge finallerinde

THY'den bir ilk!

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Türkiye’nin ilk yerli ve milli sunucu ve modemini üretti. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçaklarda; medya içeriklerinin (film, müzik, video, gazete, dergi, magazin vb.) depolanmasına, anlık internet erişimine ve istendiğinde içeriklerin yolcular ile paylaşılmasına imkan sunan bir medya kaynağı olan "sunucu" ile havayolu seyahati eğlenceli bir deneyime dönüşüyor.

THY'den bir ilk!

THY'den bir ilk!

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Türkiye’nin ilk yerli ve milli sunucu ve modemini üretti. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçaklarda; medya içeriklerinin (film, müzik, video, gazete, dergi, magazin vb.) depolanmasına, anlık internet erişimine ve istendiğinde içeriklerin yolcular ile paylaşılmasına imkan sunan bir medya kaynağı olan "sunucu" ile havayolu seyahati eğlenceli bir deneyime dönüşüyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 15:21
banner459

Tasarımı ve üretimi THY Teknik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, dahili belleğinde 6 Terabayt (TB) veri depolamaya imkan sağlayan yerli sunucu muadili ürünlere göre 3 kat daha büyük bir veri depolama kapasitesine sahip. Yerli modem ise sunucuda depolanan medya içeriklerinin ve internet hizmetinin, kablosuz erişim teknolojisi ile yolcuların cihazlarına aktarılmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine verilen THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, Türk sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilere en kaliteli hizmeti sunma hususlarında var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Karaman, tüm dünyanın ve sektörün içinde bulunduğu bu zor günlerde; kapasitelerinde sağladıkları artışın ve hayata geçirilen inovatif projelerin bu azmin haklı sonucu olduğunu kaydederek, "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak havacılık sektöründe başlatılan yerlileştirme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Bu doğrultuda birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce Türkiye'nin yerli ve milli ilk uçak koltuğu ve uçak galleyini üretmiştik. Bugün de ilk yerli ve milli modem ve sunucusunu üretmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge çalışmalarının sonucunda sektörel ihtiyaçlara göre özelleştirilen ürünler, rakiplerine oranla daha hızlı ve güvenli iletişim portlarına sahip.

Tasarımı, yazılımı ve üretimi tamamen yerli mühendislik ürünü olan sunucu ve modem, geliştirilme ve test süreçlerinde birçok hava aracı çevre koşul testinden başarı ile geçerek en zorlu şartlar altında dahi görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirebildiklerini kanıtladı. Ürünler, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından onay aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki çocuğun ölümüne neden olan şırıngalı çikolata hakkında korkunç ayrıntı
İki çocuğun ölümüne neden olan şırıngalı çikolata hakkında korkunç ayrıntı
Çatıda namaz kıldı
Çatıda namaz kıldı
21 Aralık öncesi sokak kedilerinin ortadan kaybolması satanizm iddialarını gündeme getirdi
21 Aralık öncesi sokak kedilerinin ortadan kaybolması satanizm iddialarını gündeme getirdi
Van'da polislerden manidar gönderme
Van'da polislerden manidar gönderme
Şehir tabelalarında yeni dönem!
Şehir tabelalarında yeni dönem!

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber