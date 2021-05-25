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TOKİ Kahramanmaraş’ta açık artırmayla arsa satacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 278 arsayı satışa, Ankara Çankaya'da bulunan iki meskeni de kiraya sunacak.

TOKİ Kahramanmaraş’ta açık artırmayla arsa satacak

TOKİ Kahramanmaraş’ta açık artırmayla arsa satacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 278 arsayı satışa, Ankara Çankaya'da bulunan iki meskeni de kiraya sunacak.

25 Mayıs 2021 Salı 12:27
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TOKİ'den alınan bilgiye göre, muhammen bedeli 1 milyar 589 milyon 525 bin lira olan, toplam 1 milyon 854 bin 608 metrekare büyüklüğündeki, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 278 arsa, açık artırmayla satılacak.

Satışa sunulan arsalar arasında, Ankara Sincan Saraycık'ta akaryakıt, konut ve ticaret alanları, Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılık tesis alanları, Aksaray merkezde ticaret alanları, Diyarbakır Sur'da konut alanları, İstanbul'da ticaret, konut ve rekreasyon alanları, İzmir'de sanayi depolama alanları, Kırklareli'nde tarımsal niteliği korunacak alanlar, Konya'da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları bulunuyor.

Çankaya ilçesinde iki meskenin de kiraya sunulacağı açık artırma, 9-10 Haziran'da saat 10.30 ve 14.00'da dört ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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