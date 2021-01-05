Tosuncuk Acun’nun Exxen'inde Belgesel Oldu

Son zamanların en çok konuşulan dijital film-dizi platformu Exxen, şimdilerde yeni bir belgesel ile adından söz ettiriyor. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen'de birçok yarışma, program ve dizinin yanı sıra ilginç bir belgesele de imza attırdı. Çiftlikbank vurgunuyla birlikte 1 milyar 139 milyon 972 bin TL vurgun yapıp kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık skandalları arasında yer aldı. 132 binden fazla insanı dolandırarak uzun süre gündemden düşmeyen ve şu an yurt dışında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık planı yeni dijital platform Exxen'de belgesele dönüştürüldü.

140journos tarafından ele alınan belgeselde Mehmet Aydın'ın Çiftlikbank vurgununa nasıl başladığı ve yaptığı büyük dolandırıcılığı nasıl yürüttüğü ele alınıyor. Peki, Mehmet Aydın kimdir?: Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir ağabeyi vardır.

İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı. Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 80 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Mehmet Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.