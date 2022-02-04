Türk Telekom 27 yeni iş ilanı yayımlandı!

Şubat ayı Türk Telekom personel alımı başvuruları alınmaya başladı. Telekom bünyesinde 27 farklı alanda iş ilanı yayımlandı. Türk Telekom iş ilanları başvuru sürecini, başvuru şartlarını ve tüm detayları bu yazımızda hazırladık. İşte TELEKOM başvuru süreci ve tüm şartlar.

Türk Telekom personel alımı başvuru branşları

Kurumsal Güvenlik Sistemleri Yönetimi Uzmanı/Kıdemli Uzmanı,

Ödeme Sistemleri Teknik Ürün Analisti,

Core Network Kalite Güvence Kıdemli Uzmanı,

Mobil Ses ve Ürün Mimarisi Uzmanı/Kıdemli Uzman,

Kıdemli İş Analisti (Dijital CRM Çevik Çözümler),

Finansal Teknolojiler Kıdemli Analisti,

Toptan Tarife ve Fiyatlandırma Uzmanı,

SOC Analisti,

Kıdemli Sızma Testi Uzmanı,

Teknik Analist (Genişbant CRM ve Sipariş Yönetimi Uzmanı/Kıdemli Uzmanı),

Marka Yönetimi Uzmanı / Kıdemli Uzmanı,

Finansal Teknolojiler Satış Yöneticisi (Adana - Mersin - Antalya),

Finansal Teknolojiler Satış Yöneticisi (Diyarbakır - Mardin - Kahramanmaraş),

İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi Uzmanı / Kıdemli Uzman,

Mobil Veri Kıdemli Uzmanı,

Siber Atak Savunma Uzmanı/Kıdemli Uzmanı,

Pazarlama Segment Yönetimi Uzmanı,

Kanal Yönetimi (Mobil) Uzmanı,

Uygulama Geliştirme (İOS) Kıdemli Uzmanı,

Kanal Yönetimi (Chatbot&USSD) Uzmanı,

UFRS Raporlama Uzmanı/ Kıdemli Uzmanı,

Katma Değerli Servis Operasyonları Uzmanı/Uzman Yardımcısı,

Mobil Ücretlendirme Operasyonları Uzmanı,

Yayın Sistemleri Kıdemli Uzmanı,

Finansal Karar Destek Uzmanı ( Pazarlama),

İşletme Sermayesi ve İştirak Finansmanı Uzman Yardımcısı,

Dijital Pazarlama Yönetimi Kıdemli Uzmanı

Telekom personeli alımı branşlar bazında mezuniyetler

Dijital Pazarlama Yönetimi Kıdemli Uzmanı alımı

İşletme, İktisat, İstatistik ve Mühendislik alanlarında üniversite mezunu,

İşletme Sermayesi ve İştirak Finansmanı Uzman Yardımcısı alımı

Üniversitelerin tercihen Endüstri Mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun,

Finansal Karar Destek Uzmanı ( Pazarlama) alımı

Üniversitelerin tercihen Endüstri Mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun,

Yayın Sistemleri Kıdemli Uzmanı alımı

Üniversitelerin örgün öğretim veren 4 yıllık bölümlerinden mezun (Tercihen Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ya da ilgili bölümlerden mezun),

Mobil Ücretlendirme Operasyonları Uzmanı alımı

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve benzeri bölümlerin herhangi birinden mezun,

Katma Değerli Servis Operasyonları Uzmanı/Uzman Yardımcısı alımı

Elektrik/Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği mezunu,

UFRS Raporlama Uzmanı/ Kıdemli Uzmanı alımı

Üniversitelerin tercihen Endüstri Mühendisliği, İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun,

Kanal Yönetimi (Chatbot&USSD) Uzmanı

Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi vb. lisans derecesi mezunu,

UYGULAMA GELİŞTİRME (İOS) KIDEMLİ UZMANI / 50561012

Üniversitelerin4 yıllık bölümlerinden mezun (Tercihen Bilgisayar Mühendisliği veya ilişkilibölümler)

Kanal Yönetimi (Mobil) Uzmanı alımı

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri vb.),

Pazarlama Segment Yönetimi Uzmanı alımı

Üniversitelerinİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Mühendislik alanlarından mezunu,

Siber Atak Savunma Uzmanı/Kıdemli Uzmanı alımı

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun

Mobil Veri Kıdemli Uzmanı alımı

Üniversitelerin Elektrik/Elektronik, Telekomünikasyon, Bilgisayar Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun,

İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi Uzmanı / Kıdemli Uzman alımı

4 yıllık üniversite mezunu,

Finansal Teknolojiler Satış Yöneticisi (Diyarbakır - Mardin - Kahramanmaraş) alımı

Lisans mezunu,

Finansal Teknolojiler Satış Yöneticisi (Adana - Mersin - Antalya) alımı

Lisans mezunu, B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen,

Marka Yönetimi Uzmanı / Kıdemli Uzmanı

Pazarlama iletişimi, stratejik pazarlama, marka yönetimi ve / veya dijital pazarlama alanlarında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak, Üniversitelerin ilgili alanlarından Lisans veya Yüksek Lisans derecesi,

Teknik Analist (Genişbant CRM ve Sipariş Yönetimi Uzmanı/Kıdemli Uzmanı)

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği vb.),

Kıdemli Sızma Testi Uzmanı alımı

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği vb. mühendislik bölümlerinden mezun olan,

SOC Analisti alımı

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Toptan Tarife ve Fiyatlandırma Uzmanı alımı

Pazardaki ihtiyaçlar, pazar dinamikleri,müşteri/kullanıcı beklentileri, portföy, hedefler ve gereksinimler ile Regülatif yükümlülükler çerçevesinde Toptan Tarife ve Kampanyaları belirlemek

Finansal Teknolojiler Kıdemli Analisti alımı

Tercihen mühendislik mezunu,

Kıdemli İş Analisti (Dijital CRM Çevik Çözümler) alımı

Bilgisayar/Elektrik-Elektronik/Matematik Mühendisliği Lisans veya Yüksek Lisans Derecesi,

Mobil Ses ve Ürün Mimarisi Uzmanı/Kıdemli Uzman

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Elektronik/Telekomünikasyon vb.),

Core Network Kalite Güvence Kıdemli Uzmanı alımı

Üniversitelerin Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ya da benzer bölümlerden mezun,

Ödeme Sistemleri Teknik Ürün Analisti alımı

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun,

Kurumsal Güvenlik Sistemleri Yönetimi Uzmanı/Kıdemli Uzmanı alımı

Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme ya da ilgili mühendislik bölümlerinden mezun adaylar başvuru yapabilir.

Personel alımı başvuru süreci

Adaylar Türk Telekom personel alımı için başvurularını aşağıdaki Telekom’un kendi resmi web sitesi üzerinden online olarak hemen inceleyebilir ve yapabilirler.