Türkiye'den Instagram ve Facebook adımı

Bu anlamda verilerin Türkiye'de kalması için önemli bir adım atılacak. Bir süredir fizibilite çalışmaları devam eden Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi inşaatına resmen başlanıyor. Ayrıca Facebook ve Instagram yasal bir şirket halinde çalışmazlarsa büyük bir yaptırım ile karşılaşabilirler.

Whatsapp sözleşmesi ile başlayan tartışmalarda birbiri ardına gelişmeler yaşanıyor. Hükümet, Ankara'da dev bir veri merkezi kuruyor. Böylece, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması sağlanacak. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması için önemli bir adım atılacak. Verilerin Türkiye'de saklanacağı Kamu Entegre Merkezi inşaatı için de düğmeye basıldı. Ayrıca Başkan Erdoğan'dan Türkiye'de reklam ağının içerisinde önemli bir pay edinmesine rağmen ofis açmayan Facebook ve Instagram ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Facebook ve Instagram yasal bir şirket halinde çalışmazlarsa kapacaklar mı sorusu da gündeme geldi.

TÜRKİYE'DEN KRİTİK SON DAKİKA HAMLESİ

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp gibi birçok uygulamanın hem kişilerin hem de kurumların verilerini depolama ve bunları ticari olarak kullanma girişimleri Türkiye'ye kritik bir adım attırıyor.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir fizibilite çalışmaları devam eden Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatının bu yıl başlaması için çalışmalara başlanıldı. Bu merkezle, Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması sağlanacak. Daha önce fizibilite ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalarına başlanılan veri merkezi ile kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması için oluşturulan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı, yönetilebilir bir ekosistem tasarlandı.

ANKARA'DA İNŞA EDİLECEK

Merkez ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek. Tek noktadan yönetimin sağlanması ile siber güvenlik tehditleri önlenebilecek ve bilgi güvenliği bakımından güçlü bir altyapı oluşturulacak. Ankara'da inşaa edecek merkezde, nükleer, elektromanyetik saldırılarda dahi sistemler kesintiye uğramadan devam edecek. 308 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan tesiste teknolojik ekipmanların yer alacağı 15 bin metrekare bir beyaz alan oluşturulacak. 4 bölgeden oluşacak olan tesisin birinci bölgesinde gömülü bir tesis yer alacak. Nükleer bir saldırıda dahi o tesis kendisini kapattığı zaman aylarca oradaki personel için hem yaşam alanları olacak, hem de sistemler hiç kesintiye uğramadan çalışmaya devam edecek.

TESİSİN YERİ GİZLİ TUTULACAK

ULUSAL güvenlik nedeniyle tesisin yerinin gizli tutulması planlanırken, projenin gerçekleştirileceği yer ve çevresi, "güvenli alan" ilan edilecek, bölgede konut ve yerleşim alanlarının inşasına izin verilmeyecek. Veri Merkezi'ndeki verilerin bir kısmının yedekleneceği merkezler için ise özel sektörden hizmet alımı yapılacak. Bunun için Türk Telekom ve Turkcell'in özel veri merkezlerinden de hizmet alınacak.

TBMM'DEN DE TEPKİ GELDİ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, WhatsApp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "WhatsApp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz" dedi. Gelişmelerin, Türkiye'de yazılım, teknoloji ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapılmasının önemini ortaya koyduğunu dile getiren Yayman, "TBMM Genel Kurulu'nun faaliyetlerine başlayacağı hafta itibarıyla komisyonumuzun paydaşları olan Adalet, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri Kurumu, mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları komisyonumuza davet edilecek. Onların yetkin görüşlerinden faydalanılacak. 26 Ocak'tan itibaren bir çalışma takvimi doğrultusunda bütün paydaşlarımızı çağırıp, dinleyeceğiz" diye konuştu.