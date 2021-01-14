Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik danışmanlık yapıyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik...
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik”
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı...
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı ve Teiaş’a Ziyaret
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti...
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü

Türkiye'den Instagram ve Facebook adımı

Sosyal medya düzenlemelerinde çok önemli bir son dakika haberi geldi. WhatsApp gibi uygulamaların hem kişilerin hem de kurumların verilerini depolama ve bunları kullanma girişimleri Türkiye'ye kritik bir hamle alanı açtı.

Türkiye'den Instagram ve Facebook adımı

Türkiye'den Instagram ve Facebook adımı

Sosyal medya düzenlemelerinde çok önemli bir son dakika haberi geldi. WhatsApp gibi uygulamaların hem kişilerin hem de kurumların verilerini depolama ve bunları kullanma girişimleri Türkiye'ye kritik bir hamle alanı açtı.

14 Ocak 2021 Perşembe 11:51
banner459

Bu anlamda verilerin Türkiye'de kalması için önemli bir adım atılacak. Bir süredir fizibilite çalışmaları devam eden Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi inşaatına resmen başlanıyor. Ayrıca Facebook ve Instagram yasal bir şirket halinde çalışmazlarsa büyük bir yaptırım ile karşılaşabilirler.

Whatsapp sözleşmesi ile başlayan tartışmalarda birbiri ardına gelişmeler yaşanıyor. Hükümet, Ankara'da dev bir veri merkezi kuruyor. Böylece, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması sağlanacak. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması için önemli bir adım atılacak. Verilerin Türkiye'de saklanacağı Kamu Entegre Merkezi inşaatı için de düğmeye basıldı. Ayrıca Başkan Erdoğan'dan Türkiye'de reklam ağının içerisinde önemli bir pay edinmesine rağmen ofis açmayan Facebook ve Instagram ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Facebook ve Instagram yasal bir şirket halinde çalışmazlarsa kapacaklar mı sorusu da gündeme geldi.

TÜRKİYE'DEN KRİTİK SON DAKİKA HAMLESİ

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp gibi birçok uygulamanın hem kişilerin hem de kurumların verilerini depolama ve bunları ticari olarak kullanma girişimleri Türkiye'ye kritik bir adım attırıyor.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir fizibilite çalışmaları devam eden Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatının bu yıl başlaması için çalışmalara başlanıldı. Bu merkezle, Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması sağlanacak. Daha önce fizibilite ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalarına başlanılan veri merkezi ile kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması için oluşturulan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı, yönetilebilir bir ekosistem tasarlandı.

ANKARA'DA İNŞA EDİLECEK

Merkez ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek. Tek noktadan yönetimin sağlanması ile siber güvenlik tehditleri önlenebilecek ve bilgi güvenliği bakımından güçlü bir altyapı oluşturulacak. Ankara'da inşaa edecek merkezde, nükleer, elektromanyetik saldırılarda dahi sistemler kesintiye uğramadan devam edecek. 308 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan tesiste teknolojik ekipmanların yer alacağı 15 bin metrekare bir beyaz alan oluşturulacak. 4 bölgeden oluşacak olan tesisin birinci bölgesinde gömülü bir tesis yer alacak. Nükleer bir saldırıda dahi o tesis kendisini kapattığı zaman aylarca oradaki personel için hem yaşam alanları olacak, hem de sistemler hiç kesintiye uğramadan çalışmaya devam edecek.

TESİSİN YERİ GİZLİ TUTULACAK

ULUSAL güvenlik nedeniyle tesisin yerinin gizli tutulması planlanırken, projenin gerçekleştirileceği yer ve çevresi, "güvenli alan" ilan edilecek, bölgede konut ve yerleşim alanlarının inşasına izin verilmeyecek. Veri Merkezi'ndeki verilerin bir kısmının yedekleneceği merkezler için ise özel sektörden hizmet alımı yapılacak. Bunun için Türk Telekom ve Turkcell'in özel veri merkezlerinden de hizmet alınacak.

TBMM'DEN DE TEPKİ GELDİ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, WhatsApp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "WhatsApp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz" dedi. Gelişmelerin, Türkiye'de yazılım, teknoloji ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapılmasının önemini ortaya koyduğunu dile getiren Yayman, "TBMM Genel Kurulu'nun faaliyetlerine başlayacağı hafta itibarıyla komisyonumuzun paydaşları olan Adalet, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri Kurumu, mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları komisyonumuza davet edilecek. Onların yetkin görüşlerinden faydalanılacak. 26 Ocak'tan itibaren bir çalışma takvimi doğrultusunda bütün paydaşlarımızı çağırıp, dinleyeceğiz" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kar nedeniyle yaylada mahsur kaldılar
Kar nedeniyle yaylada mahsur kaldılar
Beklenen kar yağışı başladı
Beklenen kar yağışı başladı
Mersin İl Sağlık Müdürü Kovid-19'a Yakalandı
Mersin İl Sağlık Müdürü Kovid-19'a Yakalandı
Rekabet Kurulu Soruşturma Başlattı, Whatsapp Verilerinin Paylaşılması Zorunluluğunu Durdurdu
Rekabet Kurulu Soruşturma Başlattı, Whatsapp Verilerinin Paylaşılması Zorunluluğunu Durdurdu
Güzellik merkezine giden kadın kabusu yaşadı! Yüzü kanlar içinde kaldı...
Güzellik merkezine giden kadın kabusu yaşadı! Yüzü kanlar içinde kaldı...

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber