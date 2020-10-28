Türkiye'nin bir köyünde altın çıktı!

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde yürütülen altın sondaj faaliyetlerinden sevindirici haber geldi. Mollakara köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada yapılan araştırma sonuçlarıyla ilgili sevindirici haber, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Güldal'dan geldi.

Güldal, kurumun internet sitesinde "Ağrı'da çok güzel bir rezerv bulduk. Bununla alakalı son çalışmalarımız bitti. Önümüzdeki mart-nisan ayı gibi tesisimizin temelini atacağız. İnşallah orada 400- 500 kişiyi de istihdam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'MOLLAKARA KÖYÜNÜN TAŞI TOPRAĞI ALTIN'

TMSF Başkanı'nın açıklaması en çok 70 haneli 500'den fazla nüfusu bulunan Mollakara köyünde yaşayanları sevindirdi. Altın haberini duyan köylüler hem mutlu oldu hem de çok şaşırdı. Heyecanla çalışmaların başlamasını beklediklerini söyleyen Muhtar Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzde altın bulunduğunu duyunca çok şaşırdık.

Köylülerin hepsi bana nasıl olduğunu sordu. Yapılan sondajlar da gösteriyor ki köyümüzün dağı, taşı, toprağı altın. Burada 500'e yakın kişinin çalıştırılacağı söyleniyor. Bizim köyümüzün insanı da burada çalışacak. Hatta, buradan büyük kentlere göç edenlerin bile geri döneceklerine inanıyorum. Köyümüz ve çıkarılacak altınla da Türkiye'nin kaynakları gelişecek, millet iş, aş sahibi olacak" dedi.

'BÖLGE EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK'

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, altın madeninin Ağrı iş dünyasını heyecanlandırdığını söyledi. Altın rezervinin kente yapılacak yatırımların hem ülke hem de bölge ekonomisini canlandıracağını belirten Alpaslan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TMSF Başkanımızın açıkladığı haber bizi heyecanlandırdı. Tabii daha önceden Ağrı Diyadin ilçemizde ciddi bir kaynağın olduğunu biliyorduk. Fakat bu ayrı bir müjde oldu bizim için. Bu müjde, Ağrı ve 7 ilçesi olarak hepimizi oldukça sevindirmiştir. Burada inanıyorum ki bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz. Bu haber açıklanmadan Ağrı'da bir olumlu hava esti ve burada çalışacak kardeşlerimiz, işçilerimiz için de ayrı bir güzel durum olacak. Çünkü takdir edersiniz ki ilimizde ciddi bir işsizlik sorunu var.