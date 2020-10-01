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Türkiye ve Yunanistan anlaşmaya vardı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Yunanistan anlaşmaya vardı

Türkiye ve Yunanistan anlaşmaya vardı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı." ifadeleri kullanıldı.

01 Ekim 2020 Perşembe 18:53

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı bildirildi.

MSB'den, Türkiye-Yunanistan arasında yapılan teknik toplantılara ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı. Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020'de NATO Karargahı'nda yapılması planlanmaktadır."

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Türkiye Ve Yunanistan Anlaşmaya Vardı
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