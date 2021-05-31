banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doç. Dr. Tekin’le ‘Yaşlıların Sık Görülen Hastalıkları ve Acil Durumlar’
Doç. Dr. Tekin’le ‘Yaşlıların Sık...
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam ediyor
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam...
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını Yükseltmeliyiz’
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını...

Türkiye yurt dışındaki eserlerin peşine düştü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bu yıl içinde bir müjdemiz olacak, yine ülkemize getirilecek eserler olacak. Çalışılan dosyalarımız var, bütün ülkelerle işbirliği içindeyiz" dedi.

Türkiye yurt dışındaki eserlerin peşine düştü

Türkiye yurt dışındaki eserlerin peşine düştü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bu yıl içinde bir müjdemiz olacak, yine ülkemize getirilecek eserler olacak. Çalışılan dosyalarımız var, bütün ülkelerle işbirliği içindeyiz" dedi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:16
banner459

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye'ye kazandırılmasında tüm ülkelerle iş birliği içinde olduklarını belirterek, bu yıl da ülkeye getirilecek eserlerin olacağını söyledi.

Medeniyetlerin beşiği Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan ve dünyanın dört bir yanında sergilenen kültür varlıklarının, Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Son olarak kaçak yollarla İsrail'e götürüldükten sonra ABD'de bir müzayede evinde satılmak istenirken bulunan tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan 1700 yıllık "Kybele Heybeli" Türkiye getirildi.

Bakanlık eserlerin ülkeye getirilmesi yönünde gerek hukuki gerekse müzakereler yoluyla çalışma sürdürüyor.

"2002'den bu yana 4 bin 200'den fazla eser getirildi"

Alpaslan, AA muhabirine, yurt dışında meşru olmayan yollarla götürülmüş çok sayıda eserin bulunduğunu söyledi.

Bu eserlerin tekrar Türkiye'ye kazandırılması yönünde 2000'li yıllardan itibaren etkin çalışma yürütüldüğünü aktaran Alpaslan, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığının değil, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve adliye boyutunda da titiz çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Türkiye'den götürülen küçük bir eserin dahi iadesi konusunda tüm birimlerin hassas ve özverili çalıştığına dikkati çeken Alpaslan, "2002'den günümüze kadar 4 bin 200'den fazla eser Türkiye'ye getirilmiş durumda. Bir o kadar dosyada da çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika'daki Türkiye'ye ait eserlerin iadesi konusunda çok önemli bir anlaşma imzaladık." diye konuştu.

Nerede Türkiye'ye ait eser varsa konunun takipçisi olduklarına değinen Alpaslan, bu eserlerin hem hukuki hem de müzakere yoluyla alınması için mücadele ettiklerini bildirdi.

"Eser, çıktığı topraklarda sergilenmeli"

Alpaslan, çalışmaların neticesinde peyderpey eserlerin ülkeye getirildiğini söyledi.

Sadece Türkiye'ye ait eserlerin yurt dışından getirilmesini değil, Türkiye'deki başka toprakların eserlerinin de ait olduğu yere gönderilmesi yönünde de çalışma yürüttüklerini belirten Alpaslan, şunları kaydetti:

"Suriye'de, Arap Baharı ile Orta Doğu'da başlayan karışıklıkla kaçırılan ve ülkemizde bulunan eserleri de yerlerine iade ediyoruz. İlkemiz, eser çıkarıldığı topraklarda, ülkede sergilenmeli, orada kalmalı. Anlayışımız bu. Bu çerçevede gerek Orta Doğu'dan kaçırılmış eserlerin yerine iadesi ve bunun çok çok ötesinde binlerce eserin ülkemize kazandırılması noktasında Türkiye Cumhuriyeti olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte."

Türkiye'nin yitirilmiş, yurt dışına götürülmüş çok önemli değerlerin ülkeye kazandırılmaya devam edileceğini vurgulayan Alpaslan, "Bu yıl içinde bir müjdemiz olacak, yine ülkemize getirilecek eserler olacak. Çalışılan dosyalarımız var, bütün ülkelerle iş birliği içindeyiz." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yurt Dışındaki Eserlerin Peşine Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye İle Yunanistan Anlaştı
Türkiye İle Yunanistan Anlaştı
FETÖ üyesi Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi
FETÖ üyesi Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Sütte akılalmaz hile! İçerisine çamaşır suyu katıyorlar
Sütte akılalmaz hile! İçerisine çamaşır suyu katıyorlar
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Sistem tamamen değişti! Çalışmada 'hibrit modeli' geliyor
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Sistem tamamen değişti! Çalışmada 'hibrit modeli' geliyor
Seyahat edeceklere eski kimlik uyarısı
Seyahat edeceklere eski kimlik uyarısı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber