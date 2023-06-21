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Twitter'a rakip geliyor!

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a rakip bir uygulama geliştiriyor. Ayrıca ünlü isimlerle de temasa geçen teknoloji devi, 1 ay içinde tanıtılacak.

Twitter'a rakip geliyor!

Twitter'a rakip geliyor!

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a rakip bir uygulama geliştiriyor. Ayrıca ünlü isimlerle de temasa geçen teknoloji devi, 1 ay içinde tanıtılacak.

21 Haziran 2023 Çarşamba 12:39

Teknoloji devi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Elon Musk'a darbe vurmaya hazırlanıyor. Meta, geliştirdiği Threads, adlı uygulamayla Twitter'a rakip olacak.

Uygulamanın 1 ay içinde tanıtılması bekleniyor. Şirket, uygulamanın test edilmesi için şimdiden ünlü isimlerle iletişime geçti.

"THREADS" ŞİRKET ÇALIŞANLARINA TANITILDI

Threads, şirket çalışanlara geçen hafta tanıtıldı. Uygulama tanıtılırken "Twitter'a yanıtımız" ifadeleri kullanıldı. Bu da Meta'nın Threads uygulamasıyla Twitter'a kan kaybettirmeyi amaçlandığı yönünde söylentilere yol açtı. Uygulamanın test edilmesi için şimdiden ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle iletişime geçildi.

UYGULAMA 1 AY İÇİNDE TANITILACAK

Meta, uygulamayı ilk kullananların yüksek profilli kullanıcılar olmasını istiyor. Böylece diğer kullanıcıların da uygulamayı kullanmaya teşvik edileceği tahmin ediliyor. Uygulamanın 1 ay içinde tanıtılması bekleniyor.

Threads uygulamasında 500 karakterle sınırlı paylaşımlar yapılması planlanıyor. Böylece Twitter'dan Threads'e gelecek kullanıcıların uygulamaya daha kolay adapte olması hedefleniyor.

Twitter, Elon Musk'ın satın almasının ardından çok sayıda reklam verenini kaybetti. Zuckerberg'in bu adımla, Musk'ın yaşadığı krizden faydalanmaya çalıştığı düşünülüyor.

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Twittera Rakip Geliyor!
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