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Uçakta korku dolu anlar! Birbirlerine girdiler...

İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağında, alkollü bir yolcu ile futbolcular arasında yaşanan arbede saniye saniye görüntülendi.

Uçakta korku dolu anlar! Birbirlerine girdiler...

Uçakta korku dolu anlar! Birbirlerine girdiler...

İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağında, alkollü bir yolcu ile futbolcular arasında yaşanan arbede saniye saniye görüntülendi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 15:45
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Adana Havalimanı'na iniş yapılacağı sırada, alkollü bir yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcular arasında arbede yaşandı. Uçaktaki görevliler olayı yatıştırmaya çalıştı.

İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcuları arasında maske yüzünden arbede yaşandı.

Bir kadın yolcunun "Yeter ya" diyerek çığlık attığı arbedeyi, kabin görevleri ayırmaya çalıştı. Adana Havalimanı'na iniş öncesi yaşanan olay, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gökyüzünde arbede, 25 Kasım saat 19.35'te özel bir havayoluna ait İzmir'den havalanan Adana uçağında yaşandı. İddiaya göre, uçak Adana Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Kozanspor FK yöneticisine, arkasında oturan ve Mersin'e tatile giden 3 yolcu, maskesini çıkarttığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Tartışma üzerine uçağın arka tarafından oturan futbolcular ile yardımcı antrenörler, 3 yolcudan bulundukları yerden kalkıp, futbolcuların arasında oturmalarını istedi. Birinin alkollü olduğu öne sürülen 3 yolcu ile futbolcular arasında arbede çıktı.

Yolculardan biri, cep telefonuyla yaşananları görüntüledi. Arbede sırasında bir kadın yolcunun 'Yeter ya' diyerek çığlık attığı görüntüde, kabin görevlilerinin inişte olduklarını belirterek, tarafları ayırmaya çalışıyor. Bir kabin görevlisi ise 'Herkes otursun, iniyoruz' diye bağırıyor.

Yolcu uçağının Adana Havalimanı'na inmesinin ardından apronda da devam eden tartışma, polis ekiplerince sonlandırıldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Son Güncelleme: 28.11.2020 17:03
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