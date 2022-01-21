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Ülkü Ocaklarından karne hediyesi

Yıldırım, öğrencilere karne hediyesi olarak yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı

Ülkü Ocaklarından karne hediyesi

Ülkü Ocaklarından karne hediyesi

Yıldırım, öğrencilere karne hediyesi olarak yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı

21 Ocak 2022 Cuma 10:35
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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yarıyıl tatilinde takdir ve teşekkür alan öğrencilere müjde verdi. Odak2023’ü hediye edeceklerini duyurdu.

“LİDERİMİZ SAYIN DEVLET BAHÇELİ BEYEFENDİ ÖNDERLİĞİNDE”

Yarıyıl tatiline az bir süre kala takdir ve teşekkür alan öğrencilere karne hediyesi olarak Ülkü Ocakları olarak 50 bin adet Odak2023 dağıtacaklarını belirten Genel Başkan Yıldırım: ‘’Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi adına Türk gençliğine karne hediyesi olarak Odak2023 dağıtacağız. Gençlerimiz karne hediyelerini kendilerine en yakın Ülkü Ocaklarına giderek temin edebilirler’’ dedi.

ODAK2023 NEDİR?

Odak2023 ile ilgili bilgi veren Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım: ‘’Odak2023, okuma hızını artıran odaklanma seviyelerini yükselten ve Türk gençliğine sınavlarında başarı sağlayan yapay zeka teknolojisi ile üretilmiş bir eğitim programıdır’’ ifadelerini kullandı.

Odak 2023 kullanan öğrencilerin derslerinde, lise ve üniversiteye giriş sınavlarında üstün başarı sağladıklarını dile getiren Başkan Yıldırım, gençlerden bu sene de büyük başarılar beklediklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Ülkü Ocaklarından Karne Hediyesi
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