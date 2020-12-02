Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kılağlı Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı
Kılağlı Mahallesinde İçme Suyu Çalışması...
Sanko Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin Ergun, ‘En önemli soru engelli çocuklarımız fiziksel olarak neden aktif değiller olmalı’
Sanko Üniversitesi öğretim üyesi Prof....
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta...
Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz
Maraş bize mezar olmadan düşmana...
Milli Mücadele Kahramanı Sütçü İmam Dualarla Anıldı
Milli Mücadele Kahramanı Sütçü İmam...

Uluslararası Göç Örgütü Mersin'de tesis kuracak

Uluslararası Göç Örgütü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında kentte kurulacak "Gıda Kurutma Tesisi" için iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

Uluslararası Göç Örgütü Mersin'de tesis kuracak

Uluslararası Göç Örgütü Mersin'de tesis kuracak

Uluslararası Göç Örgütü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında kentte kurulacak "Gıda Kurutma Tesisi" için iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 09:41
banner459

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Göç Örgütü tarafından Mersin Hal Kompleksinde 100 bin dolarlık maliyetle kurulacak olan tesis, büyükşehir belediyesine hibe edilecek.

Kısa sürede yapımına başlanacak olan ve güneş enerjisiyle çalışacak tesiste 13'ü sığınmacı olmak üzere, 25 kadına istihdam sağlanacak.

Tesiste üretilen ürünlerin markalaşması, pazarlanması ve satışı için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Kadın Kooperatifi'nin desteğinden faydalanılacak.

Tesise ilişkin iyi niyet sözleşmesinde imzalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle videokonferans olarak gerçekleştirilen toplantıda atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kurulacak tesisin Mersin için önemli olduğunu belirterek, "Proje 400 bin misafir barındıran bir kent için son derece önemli. Sosyal sorunların çözümü için birçok kurumla iş birliği yapma gayreti içerisindeyiz. Sosyal projelerde belediye olarak her zaman iş birliğine hazırız." ifadesini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum 2020'de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum 2020'de önemli açıklamalar
TBMM ziyarete kapatıldı
TBMM ziyarete kapatıldı
Hemşire anneye velayet şoku
Hemşire anneye velayet şoku
Uçakta korku dolu anlar! Birbirlerine girdiler...
Uçakta korku dolu anlar! Birbirlerine girdiler...
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay’a 11 yeni üye seçti!
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay’a 11 yeni üye seçti!

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber