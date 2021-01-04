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Ünlü yıldız hayatını kaybetti

James Bond serisinin ünlü yıldızı Tanya Roberts, köpeklerini gezdirirken geçirdiği baygınlığın ardındanhastaneye kaldırıldı. Efsanevi yıldızın Kaliforniya’daki bir hastanede hayatını kaybettiğini, ventilasyon tedavisine başlamasına rağmen iyileşemediğini belirtti.

Ünlü yıldız hayatını kaybetti

Ünlü yıldız hayatını kaybetti

James Bond serisinin ünlü yıldızı Tanya Roberts, köpeklerini gezdirirken geçirdiği baygınlığın ardındanhastaneye kaldırıldı. Efsanevi yıldızın Kaliforniya’daki bir hastanede hayatını kaybettiğini, ventilasyon tedavisine başlamasına rağmen iyileşemediğini belirtti.

04 Ocak 2021 Pazartesi 12:51
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James Bond serisinin ünlü yıldızı Tanya Roberts, Noel arifesinde köpeklerini gezdirmesinin ardından bayıldı ve sonrasında hayatını kaybetti. 65 yaşındaki yıldız, 1985 yılında Roger Moore ile birlikte ekranlara gelen A View to Kill filmi ile ün kazanmıştı.

TMZ'nin haberine göre, Tanya köpekleriyle birlikte eve döndükten sonra yere yığıldı ve kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı.

VENTİLASYON TEDAVİSİNE BAŞLAMASINA RAĞMEN İYİLEŞEMEDİ

Menajeri, efsanevi yıldızın Kaliforniya'daki bir hastanede hayatını kaybettiğini, ventilasyon tedavisine başlamasına rağmen iyileşemediğini belirtti. Bir zamanlar bir Bond kızı olarak unutulmaz olma hikayesini, o zamanlar şu anki bildiklerini bilmediğini ve kim olsa o rolü geri çeviremezdi sözleriyle anlatmıştı. O zamanlar çok genç olduğunu ve doğru bildiği şeyi yaptığını belirtti.

CHARLIE'NİN MELEKLERİ FİLMİNDE DE ÖNEMLİ BİR ÜN KAZANMIŞTI

Tanya, aynı zamanda başka bir ikonik pop kültürü ile de iç içeydi. Charlie'nin Melekleri filminde de önemli bir ün kazanan Tanya, bu programda suçlarla mücadele eden Julie Rogers karakterini canlandırdı. Ünlü yıldız, aynı zamanda That 70's Show'daki uzun rolü ile de hafızalara kazınmıştı.

40'IN ÜZERİNDE YAPIMDA YER ALDI

Tanya, kendini 70'ler ve 80'ler boyunca pek çok filmde buldu. The Beastmaster ve Sheena gibi önemli filmlerle birlikte kariyerinde 40'ın üzerinde yapımda yer aldı.

Hem televizyon hem de sinema ekranlarında ortaya koyduğu performanslarla bilinse de aynı zamanda 1982'de başta Playboy olmak üzere birçok dergiye verdiği pozlarla da gündeme geldi.

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