Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşilay Varsa Hayat Var
Yeşilay Varsa Hayat Var
Başkan Okay, ‘Gönül belediyeciliği ilkesiyle vatandaşlarımızın yanındayız’
Başkan Okay, ‘Gönül belediyeciliği ilkesiyle...
KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri sanatseverlerin beğenisini topladı
KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri...
Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve önemi anlatıldı
Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve...
Kahramanmaraş’ta ‘Kadın ve Çocuk’ söyleşisi
Kahramanmaraş’ta ‘Kadın ve Çocuk’ söyleşisi

Usta Sanatçı Akrep Nalan Hayatını Kaybetti

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, evinde ölü bulundu. Açın'ın ölüm haberinin ardından konuşan hayat arkadaşı Alişan Çiçek, "Bu sabaha karşı da yaşamını yitirdi. Çok sevdiğim bir değerimi kaybettim" dedi.

Usta Sanatçı Akrep Nalan Hayatını Kaybetti

Usta Sanatçı Akrep Nalan Hayatını Kaybetti

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, evinde ölü bulundu. Açın'ın ölüm haberinin ardından konuşan hayat arkadaşı Alişan Çiçek, "Bu sabaha karşı da yaşamını yitirdi. Çok sevdiğim bir değerimi kaybettim" dedi.

04 Mart 2022 Cuma 12:35
banner459

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca rolüyle hafızalara kazınan ve Akrep Nalan olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında hayatını kaybetti.Bakıcısının Akrep Nalan'ı hareketsiz bir şekilde bulmasının ardından sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Akrep Nalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM HABERİNİ ÖZGÜR ARAS VERDİ

Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçının ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veren Özgür Aras, "Ah be... Akrep Nalan, huzurla uyu" dedi.

HAYAT ARKADAŞI: ÇOK SEVDİĞİM BİR DEĞERİMİ KAYBETTİM

Akrep Nalan'ın ölümünün ardından Sözcü'ye açıklama yapan hayat arkadaşı Alişan Çiçek, "Geçen aralık ayında solunum yetmezliği ve bağırsak sıkıntıları nedeniyle üç hafta hastanede kalmıştı. Bu sabaha karşı da yaşamını yitirdi. Çok sevdiğim bir değerimi kaybettim. Cenaze işlemleriyle ilgili henüz bir karar vermedik" ifadelerini kullandı.

AKREP NALAN KİMDİR?

Akrep Nalan, 26 nisan 1954 yılında Ankara Yenimahalle'de dünyaya geldi. Asıl adı Füsun Nalan Açın'dır. Akrep Nalan, eğitimine Ankara Bahçelievler Alparslan ilkokulunda başladı sonrasında ise, Ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesinde tamamladı.1972-1980 tarihleri arasında bazı şirketlerde muhasebecilik yaptı.

"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti. Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği gerçekleştirdi. Daha sonra çeşitli mekanlarda sahneye çıkarak dinleyici kitlesini artırdı.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fani Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.

Anahtar Kelimeler:
Usta Sanatçı Akrep Nalan Hayatını Kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoksa hedef Türkiye mi?
Yoksa hedef Türkiye mi?
Üçüz kız kardeşlerle evlendi!
Üçüz kız kardeşlerle evlendi!
Kahramanmaraş’ta tarım arazilerini ve evleri sel vurdu
Kahramanmaraş’ta tarım arazilerini ve evleri sel vurdu
Maske zorunluluğu nerelerde kalktı?
Maske zorunluluğu nerelerde kalktı?
Putin'in başına ödül kondu! 1 milyon dolar ödül verilecek!
Putin'in başına ödül kondu! 1 milyon dolar ödül verilecek!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber