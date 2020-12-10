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Valilik ateşi çıkanı karantinaya alacak

Kastamonu Valiliğinden corona virüs tedbirlerine yönelik açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre; Kastamonu'ya şehir dışından gelenler ile ateşi 38 derece olanlar 10 gün boyunca karantinada kalacak.

Valilik ateşi çıkanı karantinaya alacak

Valilik ateşi çıkanı karantinaya alacak

Kastamonu Valiliğinden corona virüs tedbirlerine yönelik açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre; Kastamonu'ya şehir dışından gelenler ile ateşi 38 derece olanlar 10 gün boyunca karantinada kalacak.

10 Aralık 2020 Perşembe 16:09
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Kastamonu'ya il dışından gelenler ile vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların 10 gün izolasyonda tutulmalarına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, il merkezine girişlerde oluşturacak kontrol noktalarında gelenlerin vücut ısıları ölçülecek.

YURTLARA ALINACAKLAR

Ölçümlerde vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar Valilikçe belirlenen yurtlara alınacak. Bu kişilere Kovid-19 testi uygulanacak. Test sonucu pozitif çıkanlar bildirdikleri ikamette ya da yurtta karantinada tutulacak.

İl dışından gelen, ateşi normal ve herhangi bir olumsuzluğu olmayanlar da belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda tutulacak.

İZOLASYON TAKİBİ NASIL OALCAK?

Kastamonu dışından gelen ve izolasyon altında tutulanların takibi kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılacak.

Eğitim ve turizm maksadıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirket, şahıslar ile tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile il merkezine gelenler kapsam dışında tutulacak.

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