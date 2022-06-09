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Ve Cem Uzan medyaya geri dönüyor!

Genç Parti’nin kurucusu ve eski medya patronu Cem Uzan yine dikkat çeken açıklamalara imza attı. Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan sosyal medyadan yaptığı açıklamalarını sürdürüyor. Cem Uzan medyaya dönüş sinyali verdi.

Ve Cem Uzan medyaya geri dönüyor!

Ve Cem Uzan medyaya geri dönüyor!

Genç Parti’nin kurucusu ve eski medya patronu Cem Uzan yine dikkat çeken açıklamalara imza attı. Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan sosyal medyadan yaptığı açıklamalarını sürdürüyor. Cem Uzan medyaya dönüş sinyali verdi.

09 Haziran 2022 Perşembe 17:01
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Star Gazetesi, Star TV ve Kral TV'nin eski sahibi de olan Cem Uzan medyaya yeniden döneceğini açıkladı ama henüz detay vermedi.

CEM UZAN MEDYAYA GERİ DÖNÜYOR

Cem Uzan, bugün sosyal medya platformu Twitter hesabından, “Bu yıl içinde medyaya geri dönüyorum. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyorum. Hem siyasette, hem de özgür medyada olacağım.” ifadelerini paylaştı.

Cem Uzan iki gün önce katıldığı bir Youtube kanalı programında da medyaya geri döneceği yönünde bir mesaj vererek, “Medya konusunda ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var. Bütün özgür çalışan, bağımsız çalışan ve hiçbir siyasi parti tarafından fonlanmayan medya konusunda, sürprizlerim var.” demişti.

Cem Uzan'ın sahibi olduğu medya şirketleri arasında, Star TV, Teleon TV, Kral TV, Yeşilçam TV, Dizi TV. Süper FM, Kral FM, Metro FM, Joy FM, Star Digital bulunuyordu. Cem Uzan, mobil iletişim alanında da Telsim şirketiyle GPRS, MMS, WAP, MVS, Bas Konuş gibi hizmetlerini devreye almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ve Cem Uzan Medyaya Geri Dönüyor!
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