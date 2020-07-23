Vizyon; Bakış açısı

Meselelere islam gözlüğüyle bakmak,daha sağlıklı değerlendirmeyi de beraberinde getirir....

Nitekim,M.Akif Ersoy bir şiirinde bu konuyu vuzuha kavuşturuyor;

“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı,

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı.”

Evet meseleleri Kuran ve Sünnet muvacehesinde kavramak ve yorumlamak,istikamet üzere olmanın ilk şartıdır...

Doğruya ulaşmanın ve çözüm üretebilmenin tek şartıdır...

Vizyon sahibi olabilmenin yolu da,bu cihetten değerlendirildiği zaman, daha iyi anlaşılacaktır....

Nitekim,Kuranı Kerim’de maide süresi 50.ayeti kerimesinde;

“Yoksa cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? kesinlikle bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?” Buyurulmaktadır...

Vizyon,çalışmak ve eylemle beraber olduğu zaman kıymet kazanır...

Vizyon bir duruşun adıdır,bir bakış açısının oluşmasını ve devamlılığını ifade eder...

“Devler gibi eserler bırakmak için,karıncalar gibi çalışmak gerekir.” Diyen Necip Fazıl Kısakürek,vizyonun başarısını, çalışmaya bağlamıştır...

Vizyonu olmayan bir faaliyet;sonucu olmayan,sadece kuru bir söylemden ibaret kalan bir durumdur...

Kaynağını Yaratandan almayan bir faaliyette,sonu kesik olan bir faaliyettir...

Vizyonu olmayanın üretimi de olmaz,tüketimi de...

Vizyonu olmayanın seveni de olmaz,takip edeni de...

Vizyonu olmayan bir işin bereketi de olmaz,devamı da...

Bugün işyerime iki güzel insan uğradı;iki saatlik bir sohbetimiz oldu...

Hakikat ve Hikmet dolu bir sohbet oldu...

Vizyon sahibi iki güzel insanı dinledim bugün...

Biri,üniversite yillarında ismini duyduğumuz,uzaktan sevdiğimiz,bugün ise ilmine ve sunumuna hayran kaldığım,vizyon sahibi;Osman Furkan abimiz...

Diğeri;fikir adamı,vizyon sahibi abimiz,daima örnek aldığımız,araştırmacı ve dava şuuruyla ölçü aldığım;Faruk Yıldız...

Osman Furkan abim;Resulullah (s.a.v) döneminden günümüze,tarihi bir okuma yaparak,insani ve ahlaki duruşun resmini çizdi...

Tarihçi Halil İnalcık’tan,Emile Durkheim’e,Koçi risalesinden,siyasetnameye,Buhari’den,maturidiye’ye kadar çok şey öğrendik...

Hayatımda etkilendiğim,sevdiğim,örnek ve önder bileceğim,vizyon sahibi bir kişiyi daha tanıma fırsatım oldu...

Şükürler olsun...

Ne mutlu, yeni neslin umudu olabilen abilere...

Selam ve saygılarımla,,.