Yardımcıoğlu, Kahramanmaraşspor’un Stadyumsuz Kalması Kamusal Otoritenin Sorunudur!

Kahramanmaraş’ta 12 Şubat Stadyumuna çürük raporu verilmesi ve Hanefi Mahçiçek Stadyumunun da güvenilir olmadığı gerekçesiyle diğer şehirlerde stadyum arayışına giren Kahramanmaraşspor’un sorununu BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu dile getirdi. Kahramanmaraşspor’un düştüğü durum karşısında, siyasette ve yerel yönetimlerde etkin olan şehrin idarecilerinin utanması gerektiğini ifade eden Yardımcıoğlu, Kahramanmaraşspor yöneticilerinin yakın zamanda kendisine bir mektup göndereceklerini, gelen mektubu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini kaydetti.

“MİLLETVEKİLLERİ NE İŞE YARAR?”

Yardımcıoğlu, “Ağzımızı açtığımızda 16. Büyük sanayi şehri olmakla övünürüz. Kahramanmaraş’ı yerlere göklere sığdırmayacak milliyetçilik nidaları atarız. Ama hepsi lafta. Uygulamaya, elimizi taşın altına koymaya gelince herkesin bir bahanesi var. Şehrin 8 milletvekili var. 7 kişi cumhur ittifakından 1 kişi millet ittifakından. Daha düne kadar 3 ayrı partide genel başkan yardımcılığı yapan insanlar vardı bu şehirde, birisi de bu basın açıklamasını yapan kişi olmak üzere. Şu an iki ayrı siyasi partinin genel başkan yardımcısı bu şehrin çocuğu olarak mevcut olsa da diğer kişi partisinin parlamentoda grup başkan vekilliği görevini yürütmekte. Bir yönüyle daha da terfi etmiş sayılabilir de. Diğer bir milletvekilimiz içişleri komisyon başkanı. Biz Kahramanmaraş ve Kahramanmaraşlı olarak bu insanlarla övünürüz. Bu hakkımızdır da. Ama milletvekilleri ne işe yarar? Eğer şimdi aktif olmayacaklarsa ne zaman aktif olacaklar” dedi.

“KENDİ ŞEHRİNİN TAKIMINA BİR STADYUM VEREMİYORSA…”

Cumhur İttifakının Kahramanmaraş’taki belediye başkanlarına da yüklenen Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Bir belediye başkanı ya da belediye başkanları, kendi şehrinin takımına bir stadyum veremiyorsa bu durum onların işlevsiz ve gereksiz olduklarını gösterir. Çarpmada bir toplamada sıfır, kamu yöneticisini ne yapalım biz? Bir insanın varlığı ile yokluğu arasında bir fark olmalı. Eğer fark yoksa hiçbir gereği de yoktur. Ayrıca şehrin bütün belediye başkanlıkları cumhur ittifakına müntesip partilerde ve neredeyse tamamı ak parti belediyesi. Ve bu aziz şehrin futbol branşında bir tane profesyonel takımı var. Bu şehirde mukim bir vatandaş olarak, bu şehrin yerlisi ve öz çocuğu bir insan olarak bu takımın maçlarını oynamak için çevre şehirlerden yer bakmasını bana kimse anlatamaz! Utanmalı bu yetkililer ve hep beraber utanmalıyız… Nüfusu bir milyon civarı olan şehre bakın, takımına maç oynayacak bir stadyum veremiyor… Memleketin dâhilinde yerel yöneticilik yapan insanlar bu durumdan utanmalıdırlar bence.”

Kahramanmaraşspor’un, Hatay’ın Payas ilçesinde İskenderunspor ile yapılan dostluk maçına katıldığını ve orada maç oynanan stadyumun Hanfi Mahçiçek Stadyumundan daha kötü olduğunu vurgulayan Yardımcıoğlu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “28 Ağustos 2021 tarihinde kulüp başkanı arkadaşımız ve çalışma ekibi ziyaretime geldiler ve ricaları üzerine Hatay’ın Payas ilçesinde İskenderunspor ile yapılacak dostluk ve hazırlık maçına katılmam için davette bulundular. Bende davete icabet ettim. Maçı oynarken gözlemlediğim kadarıyla bu maçın oynandığı yer Hanefi Mahçiçek standından daha rezil bir yerdi ve burada TFF 3. Lig maçı oynanabiliyordu. Biz neden çok daha kaliteli olan, tribünü olan Hanefi Mahçiçek stadında maç oynayamıyoruz diye düşünmeden edemedim. Ayrıca 12 Şubat Stadyumumuz 3 ay önce TFF 2. Lig maçlarını oynamaya uygunken ve maçlar oynanıyorken; bu yaz döneminde ne oldu da maç oynanamaz hale geldi yoksa birileri bu maçların oynanmaması için bir gizli faaliyet mi yürüttü. Eğer hakikaten böyle bir durum vaki olduysa en büyük hainlik ve alçaklık bu olsa gerektir. Gerekçe ne olursa olsun bu şehrin Osmaniye gibi Payas gibi il ve ilçelere muhtaç olması bizim suçumuz değildir, birinci derecede bu şehri yöneten kamusal otoritenin sorunudur.”

“KAHRAMANMARAŞSPOR YÖNETİCİLERİNİN MEKTUBUNU CUMHURBAŞKANINA İLETECEĞİM!”

Kahramanmaraşspor yöneticilerinin çok yakın zamanda konuyla ilgili kendisine bir mektup göndereceklerini kaydeden Yardımcıoğlu, bu mektubu en kısa zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini belirterek şunları söyledi: “Kahramanmaraşspor yöneticileri yakın zamanda bana bir mektup iletecekler ve ben de bu yazılan mektubu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye arz edeceğim. Umarım ki Türk Devlet Başkanı bu işlerle kimin, neden ilgilenmediğinin hesabını soracaktır kendilerine. Ben Sayın Erdoğan’ın bu konulardan haberdar olmadığını ve olamadığını düşünüyorum. Ama ben bizzat haberdar olmasını sağlayacağım inşallah ve sizlerde göreceksiniz. Bu şehri yöneten belediye başkanlarına ilk ve son kez sesleniyorum. Lütfen şehrin rezil olmasına müsaade etmeyin…”