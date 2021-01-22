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Yargıtay'dan emsal karar! Miras paylaşımında yeni dönem

Bursa’da babasından miras kalan arsa satışından elde edilen parayı, eşiyle ortak hesabına yatıran kadın, boşanmanın ardından paranın eski eşi tarafından kendisinden habersizce harcandığını belirterek, davacı oldu. Mahkemenin, paranın yarısının iade edilmesi yönünde verdiği kararı bozan Yargıtay, eski kocanın, paranın tümünü ödemesine karar verdi.

Yargıtay'dan emsal karar! Miras paylaşımında yeni dönem

Yargıtay'dan emsal karar! Miras paylaşımında yeni dönem

Bursa’da babasından miras kalan arsa satışından elde edilen parayı, eşiyle ortak hesabına yatıran kadın, boşanmanın ardından paranın eski eşi tarafından kendisinden habersizce harcandığını belirterek, davacı oldu. Mahkemenin, paranın yarısının iade edilmesi yönünde verdiği kararı bozan Yargıtay, eski kocanın, paranın tümünü ödemesine karar verdi.

22 Ocak 2021 Cuma 18:04
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1984 yılında evlenen çift, Bursa 4. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasıyla 2010 yılında boşandı. Evliliği sırasında ölen babasından miras olarak kalan arazinin satışından elde edilen parayı, kocasıyla açtığı ortak hesaba aktaran kadın, boşanmanın ardından eski eşinin, 12 Kasım 2003 günü hesaptan 74 bin TL çektiğini, sebebi bilinmeyecek bir şekilde harcadığını belirterek, şikayetçi oldu.

Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada kadın, kendisinden habersiz çekilen 74 bin TL'nin, 12 Kasım 2003 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte eski eşinden tahsis edilmesini istedi. 19 Ocak 2015 günü ise ıslah dilekçisi ile rakamı 138 bin 960 TL'ye çıkardı. Eski eş, davanın reddini talep etti.

Mahkeme, davayı kabul ederek, toplam 138 bin 960 TL'nin eski kocadan alınarak, kadına verilmesini kararlaştırdı. Dava temyiz edildi. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamı üzerine yeniden görülen davada mahkeme, 37 bin TL'nin tahsiline karar verdi. Ancak bu karar da 2 taraf tarafından temyiz edildi.

Dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, paranın tamamının iade edilmesine karar verdi. Yargıtay, bozma ilamında şu ifadelere yer verdi;
"Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 220/2. maddesine göre, bir eşin miras ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri kişisel mal kabul edilmektedir.

Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, müşterek hesaptaki para, davacıya ölen babasından intikalen gelen kişisel malvarlığı olup, bunun müşterek hesaba yatırılmış olması, bu paranın niteliğini değiştirmeyecektir. Davalı tarafından çekildiği dosya kapsamı ile sabit olan paranın evlilik birliğine özgülenerek harcandığı davalı tarafından ispatlanamamıştır.

Hal böyle olunca, müşterek hesaptaki paranın tamamının davacıya ait kişisel mal varlığı kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, kararın bozulması gerekmiştir."

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