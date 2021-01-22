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Yavuz bahadıroğlu hayatını kaybetti!

Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü yazar ve düşünce adamı Yavuz Bahadıroğlu, hayatını kaybetti. Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini oğlu Mücahit Birinci duyurdu.

Yavuz bahadıroğlu hayatını kaybetti!

Yavuz bahadıroğlu hayatını kaybetti!

Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü yazar ve düşünce adamı Yavuz Bahadıroğlu, hayatını kaybetti. Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini oğlu Mücahit Birinci duyurdu.

22 Ocak 2021 Cuma 10:36
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Acı haberi gerçek ismi Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından açıkladı. Mücahit Birinci, "Yolumu aydınlatan, mücadelesiyle bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu) Allah'ın rahmetine yürüdü" dedi.

Roman ve hikâye yazarı, gazeteci, radyo programcısı Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılında Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Hisar köyünde dünyaya geldi. 1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başladı. Muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Asıl çıkışını tarihi romanlarıyla yaptı. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı'nın çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın roman yazdı. Yavuz Bahadıroğlu, roman, çocuk kitapları, hikaye, araştırmalar, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi.

YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?

Yavuz Bahadıroğlu, 1945 senesinde Rize'de dünyaya geldi.

Gazeteciliğe 1971 senesinde İstanbul'da başladı.

Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı.

Ayrıca gazete, dergi ve şirket yöneticiliği de yapan Bahadıroğlu, gazetecilik yaparken çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayınladı.

Asıl çıkışını ilk romanı "Sunguroğlu" ile yaptı. Ardından "Buhara Yanıyor" romanı, ülkenin en çok satan romanlarından oldu.

Genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı vardır.

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Yavuz Bahadıroğlu son olarak Yeni Akit Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştı.

Evli ve üç çocuk babasıydı.

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