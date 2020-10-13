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Yeni düzenleme geliyor... 15 yaşından küçükler kullanamayacak!

AK Parti, sıfır atık projesini daha üst noktaya taşıyacak ve kurumsallaşmasını sağlayacak Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasına ilişkin yasa teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle scooterlarla ilgili de düzenleme getiriliyor.

Yeni düzenleme geliyor... 15 yaşından küçükler kullanamayacak!

Yeni düzenleme geliyor... 15 yaşından küçükler kullanamayacak!

AK Parti, sıfır atık projesini daha üst noktaya taşıyacak ve kurumsallaşmasını sağlayacak Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasına ilişkin yasa teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle scooterlarla ilgili de düzenleme getiriliyor.

13 Ekim 2020 Salı 11:29
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Teklifle 12 bin kişiye yen istihdam, ekonomiye 6 milyar euro katkı sağlanacak. Teklifte, Türkiye Çevre Ajansı kurulmasının yanı sıra son zamanlarda yollarda sıklıkla karşılaştığımız scooterlarla ilgili yasal düzenlemede yer alıyor. Teklife ilişkin basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kurulacak Çevre Ajansı hayatın her alanında olan ambalajların tekrar sisteme dönüştürülmesini organize edeceğini ifade etti. Türkiye'de yaklaşık 9 milyar plastik, 6.6 milyar cam, 4 milyardan fazla da metal ve alüminyum ambalaj kullanıldığını belirten Muş, yeni sistemle camdaki dönüşüm oranının yüzde 21'den, plastikte 57'den, alüminyumda 67'den 90'a çıkacağını söyledi. Pil, elektrikli, elektronik ürünlerin, lastiklerin, akümülatörlerin geri dönüşüm kapsamına alınacağını ve dönüşümü de Çevre Ajansı'nın organize edeceğini belirten Muş, hammadde ihtiyacının, emisyon ve yerel yönetimlerin atık bertaraf oranlarının azalacağını ifade etti.

ÇÖP ATANA BİN TL CEZA
İlk yıl 7 bin 500 kişilik istihdam beklediklerini, 20 yılda 12 bin kişilik bir istihdamın oluşacağını belirten Muş, "20 yılda Türk ekonomisine 6 milyar euro katkı sağlamasını, atık plastik ithalatının da yüzde 40 azalmasını beklemekteyiz. Ocak 2022'de sistem çalışmaya başlayacak. Kanun geçtikten sonra bir yıl sistemin kurulumu için çalışılacak" dedi. Depozito sistemine dahil olmayan satış noktalarına, her metrekare için 100 liralık para cezası geldiğini belirten Muş, "Yine sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlar veya kurduğunu beyan etmeyenlere de 20 bin lira idari para cezası gelmiş olacak" diye konuştu. Teklifle umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere bin lira idari para cezası da gelecek.

SEÇİM GÜNDEMİMİZDE YOK
MUŞ, muhalefetin erken seçim çağrısıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine "İşimiz çok. Yapmamız gereken çok fazla iş var. Biz her kanun teklifi verişimizde muhalefet bunu diline pelesenk etmiş, konuşuyor. Bizim gündemimizde bir seçim olmadığını daha önce de söyledik. Boş işlerle vaktimiz yok. Kendilerine tavsiyem Türkiye'yi yönetmeye taliplerse milletin gönlüne girecek şekilde çalışsınlar. Türkiye'de erken seçim olmaz" dedi.

SCOOTER'LARA YENİ DÜZENLEME! 15 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KULLANAMAYACAK...

Teklifle scooterlarla ilgili de düzenleme getiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bisiklet ve elektrikli scooterların gidebileceği alanların inşası için yetki verileceğini belirten Muş, "Elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterları 15 yaşından küçük olanlar kullanamayacak. Sürücülerin sağa veya sola dönüşlerde elektrikli bisiklet ve scooterlara geçiş hakkı vermelerini zorunlu hale getiriyoruz. Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa elektrikli scooterların buraları kullanmasını istiyoruz. Motorlu bisikletlerin bu yolları kullanmasına kısıtlar getiriyoruz. Elektrikli scooterları kullananlar herhangi bir yük taşımayacaklar, sadece sırt çantası taşıyabilecekler, onun haricinde bir yük taşımalarını yasaklamış olacağız" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 13.10.2020 11:30
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