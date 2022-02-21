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Yeni GSM operatörü geliyor!

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından NETGSM adında dördüncü GSM operatörü geliyor. Mart ayı itibarıyla abone almaya başlayacaklarını belirten NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, "Diğer mobil operatörlere göre biz, katma değerli hizmetlere vereceğimiz yakın destekle fark yaratacağız" dedi.

Yeni GSM operatörü geliyor!

Yeni GSM operatörü geliyor!

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından NETGSM adında dördüncü GSM operatörü geliyor. Mart ayı itibarıyla abone almaya başlayacaklarını belirten NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, "Diğer mobil operatörlere göre biz, katma değerli hizmetlere vereceğimiz yakın destekle fark yaratacağız" dedi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 13:26
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NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, NETGSM firmasının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini belirtti. Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında Turkcell ile sözleşme imzalayarak, kendi GSM çekirdek şebeke alt yapılarını kurduklarını anlatan Öcal, BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Öcal, halihazırda sabit telefon hizmetleri (STH) kapsamında 200 bine yaklaşan VoIP/SMS abonesiyle imtiyazlı grup firmalarının arkasından 6'ncı sıraya yükseldiklerini, dolayısıyla mobil hizmetlerde de rekabete hazırlıklı olduklarını kaydetti. Kullandıkları yazılım ve donanımları TÜBİTAK destekli Ar-Ge projeleriyle geliştirmeye öncelik verdiklerini dile getiren Öcal, elektronik ve yazılım sektöründe iyi bir kadroya, kendilerine ait veri merkezine, tecrübe ve altyapıya sahip olduklarını bildirdi.

"BTK'YE GEREKLİ BAŞVURULARI YAPTIK"

GSM frekanslarının uluslararası Telekomünikasyon Birliğince tahsis edildiğini ve frekansların sınırlı olduğunu ifade eden Öcal, "Bu sebepten dolayı da sınırsız sayıda mobil operatör kurulması mümkün değildir." dedi.

Mobilite ihtiyacının, baz istasyonunu mobil operatörlerle ortak kullanan ancak diğer alt yapının tamamı kendisine ait olan operatörlerin kurulmasını zaruri hale getirdiğini vurgulayan Öcal, "NETGSM veya mvno, kıt kamu kaynağı olan GSM için tahsis edilen frekansları yayan baz istasyonlarını, kirasını vererek diğer mobil operatörlerle ortak kullanan mobil operatördür ve işletmesel anlamda onlardan farkı yoktur. Mart ayı itibarıyla da GSM abonesi almaya başlayacağız." diye konuştu.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÜRÜNLER

Öcal, BTK'ye gerekli başvuruları yaptıklarını, abonelikleri elektronik ortamda alacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Diğer operatörlere göre biz, yapacağımız katma değerli kampanyalarla fark yaratacağız. Hayatımızı kolaylaştıran, konforunu artıran tüm sektörlerde Makinalar Arası İletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT), mobil uygulamalar, kontrol sistemleri gibi teknolojik yazılım ve donanımsal ürünler olarak tanımlanan katma değerli hizmetler, yapay zekayla kısa süre içinde yaşantı şeklimizde, eğitimden iş hayatımıza köklü değişikliklere sebep olacak. Dolayısıyla bu ürünlerin uygulamasında kullanılacak iletişim alt yapılarına hızlı/esnek cevap vereceğiz."

Özellikle teknolojinin hayatı kolaylaştırması konusunda aboneleri rahatlatacaklarını bildiren Öcal, "Uygulamalarımızı da yakın zamanda duyuracağız. Özellikle M2M ve IoT kullanımı konusunda abonelerimizi geleceğe hazırlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Yeni GSM Operatörü Geliyor!
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