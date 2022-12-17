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Yılan bebeğe kayyum atandı!

Uşak'ta nadir görülen bir deri hastalığıyla 2021'de dünyaya gelen ve halk arasında "yılan bebek" denilen Gökdeniz T.'ye baba M.T.'nin açtığı soybağının reddi davası nedeniyle DNA raporu hazırlandı. Raporda M.T.'nin yüzde 99 bebeğin biyolojik babası olduğu belirtildi. Öte yandan çiftin boşanma kararının ardından mahkeme, Gökdeniz bebeğe dedesi S.F.'yi kayyum olarak atadı.

Yılan bebeğe kayyum atandı!

Yılan bebeğe kayyum atandı!

Uşak'ta nadir görülen bir deri hastalığıyla 2021'de dünyaya gelen ve halk arasında "yılan bebek" denilen Gökdeniz T.'ye baba M.T.'nin açtığı soybağının reddi davası nedeniyle DNA raporu hazırlandı. Raporda M.T.'nin yüzde 99 bebeğin biyolojik babası olduğu belirtildi. Öte yandan çiftin boşanma kararının ardından mahkeme, Gökdeniz bebeğe dedesi S.F.'yi kayyum olarak atadı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 16:09

Uşak'ın Eşme ilçesinde 25 Ocak 2021'de Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gözlerini açan Gökdeniz bebeğin annesi E.F. ile babası M.T., doğumdan 3 ay önce boşanmak için Eşme Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

BABASI OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Gökdeniz bebek doğduktan sonra ise baba M.T., aynı mahkemede soybağının (nesebin) reddi davası açtı. Davacı baba M.T., bebeğin babasının kendisi olamayacağı iddiasıyla çocuğun nesebinin tespit edilmesini istedi.

DNA TESTİ TALEBİ

Davalı anne daha önce Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "Çift DNA" (kimerizm) davasını çözen avukat Zeynep Avcı'ya başvurdu. E.F.'nin avukatlığını üstlenen Zeynep Avcı ve Ahmet Ocak, 18 Nisan 2022'de mahkemeye verdikleri dilekçede, DNA testi yapılmasını talep etti.

Avukatlar dilekçede, yüksek ölüm riski olduğundan "öncelikli dosya" olarak bebek ile baba ve annenin en yakındaki İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini istedi. Dilekçede, Harlequin tipi iktiyozis hastalığının kalıtsal bir deri bozukluğu ve iktiyozis grubu bozukluklardan nonbüllöz iktiyozisin en ağır şekli olduğu kaydedildi. Ölümcül olmasına rağmen bu bozuklukla doğan ve hayatına devam eden bebeklerin bulunduğu vurgulandı.

DNA RAPORU: YÜZDE 99 BİYOLOJİK BABA

İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, Gökdeniz bebek ile baba M.T. ve anne E.F.'den alınan örnekler üzerinde DNA incelemesi yaptı. Mahkemeye gönderilen 29 Haziran 2022 tarihli adli tıp raporunda, bebeğe ait DNA profili ile anne ve babanın DNA profillerinin karşılaştırıldığı belirtilerek, elde edilen sonuçlar itibarıyla M.T.'nin yüzde 99 bebeğin biyolojik babası olabileceği tespitine yer verildi.

Ocak ayında yapılacak duruşmada, Gökdeniz bebeğin soybağına ilişkin davayı mahkemenin karara bağlaması bekleniyor.

GÖKDENİZ BEBEĞİ, DEDESİ KAYYUM OLARAK ATANDI

Öte yandan, Gökdeniz bebeğin anne ve babasının boşanma davaları, 9 Haziran 2022'de karara bağlandı. Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi çiftin boşanmasına karar verirken, Eşme Sulh Hukuk Mahkemesi ise 19 Ekim 2022 tarihinde Gökdeniz bebeğe annesinin babası olan dedesi S.F.'yi kayyum olarak atadı.

Kayyum kararında, Gökdeniz bebeğin yasal temsilcileri arasında menfaat çatışması çıktığı için bebeği soybağı davasında temsil edecek kayyuma ihtiyaç olduğu belirtildi. Mahkeme, bebeğin dedesi S.F.'yi kayyum olarak uygun gördü.

BABA KARARA İTİRAZ ETTİ

Baba M.T., bebeğe dedesinin kayyum olarak atanmasına itiraz etti. Kayyum itirazını, istinaf mahkemesi olarak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi inceleyecek.

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Yılan Bebeğe Kayyum Atandı!
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