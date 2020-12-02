Yılbaşında 4 günlük yasak mı geliyor?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. İlhan tarihleri de aktardığı öngörüsünde yılbaşında koronavirüs bulaş riskinin yüksek olduğunu ve buna karşı önlemlerin alınma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

PERŞEMBE GÜNÜ DE DAHİL OLACAK ŞEKİLDE

Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir" dedi.

İlhan son dakika açıklamalarını şöyle sürdürdü "Böylece yılbaşı nedeniyle toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile koronavirüs enfeksiyonunın önü alınmaya çalışılabilir" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'ın dikkat çektiği yasakla ilgili koronavirüsün ilk pik yaptığı döneme denk gelen birçok önemli günde değerlendirildiği biliniyor. Son olarak Ramazan bayramında Bakanlar Kurulu tarafından alınan son dakika kararıyla 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.