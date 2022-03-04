Yoksa hedef Türkiye mi?

Ruslara düşen ilk Osmanlı kalesi mi? Kırım Hanlığı, Moskova'nın 1783'te aldığı bugünkü Ukrayna'da.

Ukrayna, bölgedeki Rus etkisini ve baskısını durduran bir baraj gibidir. Ukrayna düşerse, Türkiye'yi doğrudan etkiler'

Bir Türk yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla Middle East Eye'a verdiği demeçte, "Ukrayna, bölgedeki Rus etkisini ve baskısını durduran bir baraj gibidir" dedi. "Ukrayna düşerse, Türkiye üzerinde doğrudan etkileri olacaktır."

Kırım Hanlığı'nın düşüşünü takip eden yüz yıl içinde, Rus İmparatorluğu, 1878'de Konstantinopolis'in (şimdi İstanbul) kapısına gelene kadar, Ukrayna'nın batısındaki toprakları yavaş yavaş ama kararlı bir şekilde ele geçirdi.

Moskova'nın baskısı altında Osmanlılar, yeni kurulan devletlerin ortaya çıkmasıyla Balkanları kaybetti. Bu süreçte binlerce Türk mülteci durumuna düşürüldü. Doğuda, Rus İmparatorluğu binlerce Müslümanın ölümüne neden olan kanlı bir seferin ardından Kafkasya'yı ele geçirdi ve Kars, Ardahan ve Artvin gibi Türk şehirlerini ele geçirdi.

Rusya, Ukrayna sınırına kuvvetlerini yığarken Türkiye'de bu tür hikayeler akla geliyor. Geçtiğimiz birkaç ay içinde tanklar, roketatarlar, özel kuvvetler ve yaklaşık 120.000 Rus askeri konuşlandırıldı ve bu da bir savaşın veya "cerrahi" bir askeri operasyonun yaklaştığını gösteriyor.

Ankara'daki herkes, bunun Türkiye'yi bu çatışmanın hedef tahtasına koyacağını biliyor.

Rusya'nın Krasnodar kentinde bir kadın, "Zaporojya Kazaklarının Osmanlı İmparatorluğu Sultanı IV. Mehmed'e Cevabı"nı tasvir eden bir heykelin önünde selfie çekiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik sürece bir şans vermek için aylardır Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Türkiye'de bir barış zirvesi için ağırlamaya çalışıyor. Ancak Türk yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in böyle bir görüşme istemediğinin gayet iyi farkında: Sözcüsü Dmitry Peskov, girişimle alay bile etti.

3 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret etmesi ve aynı anda Rusya ile temasa geçmesi beklenen Erdoğan, yine de hem Volodymyr Zelensky hem de Putin'e barış vaazı vermeye çalışacağını söyledi.

Türk yetkili, "Böyle bir savaşı önlemek için her iki tarafla da konuşmaya çalışmalıyız, başka seçeneğimiz yok" dedi. "Çok umutlu olmasak da mecburuz."

Ankara, Ukrayna'da temel çıkarları olduğuna inanıyor. MEE'ye konuşan her Türk yetkili, Kırım'dan ve Türk olarak görülen kardeş Kırım Tatarlarından Türkiye'nin tüm dikkatini Ukrayna'ya çekmesi gereken bir şey olarak bahsetmekte gecikmedi. Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakını asla tanımayacağını söylemişti.

İkinci konu, Ankara'nın Kiev ile insansız hava aracı işbirliğidir. Ukraynalı firmalar, çeşitli gelişmiş insansız uçak projeleri için Türkiye'ye motor tedarik ediyor ve Kiev, geçtiğimiz ay ünlü Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava araçlarını birlikte üretmeye başladı. TB-2'yi üreten Baykar, Aralık ayında Ukrayna'da da arazi satın aldı ve burada bir fabrika inşa etmeye başladı. Ukraynalı yetkililer geçen yıl cephaneliklerinde 12 TB-2 olduğunu ve 24 tane daha satın almayı planladıklarını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dahil olmak üzere Rus yetkililer, Moskova'nın Türkiye'nin tartışmalı Donbass bölgesinde Rus yapımı bir obüsü vurmak için Ukrayna'ya TB-2 satmasından derin endişe duyduğunu açıkça belirttiler.

MEE, eleştirilere rağmen, Türkiye'nin geçen hafta Türkiye'nin yeni bir anlaşma imzaladığı ülkenin, ağır silahlı, yüksek irtifa dayanıklı silahlı drone Akıncı'nın satışı için Ukrayna olduğunu ortaya koyabilir. Kiev. Akıncı insansız hava araçları önümüzdeki yıl Ukrayna'ya teslim edilecek.

Bu haberin yayınlanmasının ardından drone üreticisi Baykar'a yakın Türk kaynakları, Ukrayna ile Akıncı anlaşması imzalandığını yalanladı.

Böyle bir anlaşma, İngiltere'nin Alman hava sahasını kullanarak Kiev'e silah göndermesine bile izin vermeyen Almanya gibi diğer bazı NATO müttefiklerinin isteksizliğine rağmen Ankara'nın kuzey komşusunu desteklemeye devam edeceğinin bir göstergesi olacaktır.

Londra'daki Bluebay Asset Management'ın kıdemli egemen stratejisti Timothy Ash, MEE'ye verdiği demeçte, "Bayraktar [dronlar] bir çatışmada

Rusya'ya önemli askeri maliyetler getirirse, Moskova ile ilişkileri gerginleştirir, enerji arzını ve turizmi bozar" dedi.

Hiçbir ülke Türkiye'ye Rusya'dan daha fazla turist sağlamıyor ve 2021'de toplam ziyaretçi sayısının yüzde 20'sini Ruslar oluşturuyor. Ukrayna üçüncü sırada geliyor. Bu arada Türkiye, 2020'de gazının yaklaşık yüzde 34'ünü en büyük tedarikçisi olan Rusya'dan ithal etti.

Uluslararası gerilimler

Türk yetkililer, Ankara'nın artan uluslararası etkisinin Türkiye ile Rusya arasında şimdiden gerilim yarattığını söylüyor. Biri, "Libya, Suriye ve Azerbaycan'daki hava savunma sistemlerini deviriyoruz" dedi. Ama sonunda bölgede anlaşmazlığa düşmeyi ve birlikte yaşamayı öğrendik” dedi.

Ankara, 2020'de Rus yapımı S-400 füze savunma sistemleri satın alarak NATO içinde sürtüşme yaratırken, aynı yıl ABD ordusunun Türkiye'nin Libya'da ele geçirdiği bir başka Rus yapımı füze sistemi olan Pantsir'i incelemesine de izin verdi.

Türk yetkililer ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Karadeniz'deki hakimiyetini artıracağından ve Romanya ve Bulgaristan gibi diğer ülkeler üzerinde önemli bir baskı oluşturacağından endişe ediyor.

Hatta Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava aracı tedarikinin, Türk birliklerinin Suriye hükümetinin önünde durduğu ve milyonlarca mülteciyi sınıra itebilecek İdlib'e Rus saldırısının önünde durduğu Suriye'de Ankara'ya bir maliyeti olabileceğini düşünenler de var.

“Suriye, Türkiye'nin yumuşak noktası olmaya devam ediyor. Bu nedenle, Rusya'nın Suriye üzerinden Türkiye'ye baskı yapması muhtemel” diyor Chatham House düşünce kuruluşunun yardımcı üyesi Galip Dalay. “Daha geniş bir düzeyde, Rusya ve Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çatışma noktaları aracılığıyla birbirleriyle işbirliği yaptı ve rekabet etti. Ancak Moskova, Türkiye ile bu deneyimi eski Sovyet bölgesinde tekrarlamaya daha az açık oldu."

Dalay'a göre Moskova, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çatışmaları güç oyunu için fırsatlar ve etkiyi yansıtma şansı olarak görüyor. Hala kendi münhasır etki alanı olarak gördüğü eski Sovyet devletlerindeki Türk politikasına karşı çok daha az esnek ve uzlaşmacı.

'Ukrayna'ya insansız hava araçları tedarik ederek zaten elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu tarihe kadar tüm NATO ülkeleri arasında Kiev'e verilen en kanlı destektir.

Bu hafta NATO, Karadeniz'e ve komşu ülkelere savaş gemileri, savaş uçakları ve kara birliklerinin konuşlandırılacağı Ukrayna'ya yönelik olası bir Rus askeri saldırısına karşı bir caydırıcılık paketi açıkladı. Özellikle Türkiye katkı sözü veren ülkeler arasında yer almadı.

AB'nin eski Türkiye büyükelçisi Marc Pierini gibi bazıları, Ankara'nın caydırıcı güce kendi gemilerini ve jetlerini eklemeyeceğine inanıyor. Bunu yapmak, Moskova ile olan gerilimi önemli ölçüde artıracaktır. Ancak Türk yetkililer, bu hafta ittifak içinde onaylayarak NATO'nun Karadeniz'deki devriyelerini ve operasyonlarını her zaman desteklediklerini söylüyorlar.

“İlgilerimize göre bazı operasyonlara katılabiliriz. Ancak bu, zamanı geldiğinde siyasi liderliğin vereceği siyasi bir karardır” dedi. Ancak Ukrayna'ya insansız hava araçları tedarik ederek zaten elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu, bugüne kadar tüm NATO ülkeleri arasında Kiev'e verilen en kanlı destektir."